”Omahan oraakkeli” on tehnyt jättituotot – taustalla kolme kaikille sopivaa neuvoa

Yhdysvaltalainen sijoittajalegenda Warren Buffett on ilmoittanut jättävänsä sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn toimitusjohtajan tehtävät vuoden lopussa.

”Omahan oraakkelina” tunnettu 94-vuotias Buffett on johtanut Berkshire Hathawayta lähes kuuden vuosikymmenen ajan.

Buffettin seuraajaksi on nousemassa 62-vuotias Greg Abel, joka on ollut yhtiön palveluksessa pitkään. Hän on johtanut muun muassa Berkshiren energia- ja rautatieliiketoimintoja.

Berkshire Hathaway valmisti tekstiilejä, kun Buffett osti yrityksen vuonna 1965. Seuraavina vuosina hän muutti yhtiön valtavaksi vakuutus- ja monialayhtiöksi, joka oli kiinnostunut kaikesta energiasta makeisiin.

Buffett tunnetaan kenties maailman tunnetuimpana sijoittajana. Hänen arvosijoittamiseen perustuva filosofiansa on yksinkertaistettuna ollut: etsi yrityksiä, jotka vaikuttavat halvoilta suhteessa niiden todelliseen arvoon (intrinsic value). Hyvä sijoittaja ostaa arvopapereita todellista arvoa merkittävästi halvemmalla.

Vuodesta 1965 viime vuoden loppuun mennessä Berkshiren markkina-arvo on noussut Economistin mukaan yli 5500000 prosenttia (lue 5,5 miljoonaa prosenttia), ja vuosituotto on ollut lähes 20 prosenttia. 500 suuresta yhdysvaltalaisesta yrityksestä koostuvan S&P 500 -osakeindeksin kokonaistuotto kyseisellä ajanjaksolla oli 39000 prosenttia.

Berkshiren markkina-arvo on tällä hetkellä 1160 miljardia dollaria (noin 1030 miljardia euroa).

Buffett tunnetaan sijoittajana, joka pitää kiinni osakkeistaan vuosia ja jopa vuosikymmeniä. Toisaalta vuodesta 2020 lähtien sijoittajalegenda on myynyt monia rahoitus-, lääke- ja lentoyhtiöosakkeita pian sen jälkeen, kun hän oli ostanut ne ensimmäisen kerran.

Viimeisen vuoden aikana Buffett on myynyt aggressiivisesti osakkeitaan: hän on luopunut muun muassa merkittävästä osasta omistuksistaan teknologiajätti Applesta.

Investors.com-sivuston mukaan Berkshire Hathawayn salkussa oli maaliskuussa 2025 lukumääräisesti eniten seuraavia osakkeita: Bank of America (680,2 miljoonaa osaketta), Coca-Cola 400 miljoonaa osaketta, Kraft Heinz 325,6 miljoonaa osaketta, Apple 300 miljoonaa osaketta, Occidental Petroleum 265 miljoonaa osaketta ja American Express 151,6 miljoonaa osaketta.

Ensimmäistä kertaa kahteen vuosikymmeneen Berkshirella on tällä hetkellä enemmän käteistä kuin pörssilistattuja osakkeita. Maaliskuun lopussa sen taseessa oli Economistin mukaan 348 miljardia dollaria käteistä sekä lyhytaikaisia Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjoja. Tämä on yli kaksinkertainen määrä vuoden 2023 lopun tasoon verrattuna. Economist havainnollistaa, että jos Berkshire olisi ulkomainen valtio, se olisi kymmenenneksi suurin Yhdysvaltain valtionvelan haltija – suurempi kuin Intia, Sveitsi tai Taiwan.

Berkshiren osake on noussut kuluvana vuonna noin 20 prosenttia samaan aikaan, kun S&P 500 -indeksi on laskenut 3 prosenttia.

Buffettin ja Abelin on seuraavaksi keksittävä, mitä tekevät valtavalle rahakasalleen. Viime aikoina Buffett on valittanut, että järkevän hintatason kohteita on vaikea löytää. Viimeaikaisten markkinoiden myllerrysten jälkeen pörssiyhtiöiden arvostukset ovat korkealla suhteessa niiden historialliseen tasoon.

Salkunrakentaja on listannut Buffettin sijoitusfilosofian kulmakiviä, jotka sopivat kenelle tahansa sijoittajalle, vaikka käytössä ei olisi suuria summia: