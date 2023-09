Oma puolue tukee Viron pääministeri Kaja Kallasta

Viron pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolue ei tue pääministerin erottamista, kertoo Viron yleisradio ERR.

Kallas tapasi puolueensa ja eduskuntaryhmän edustajia perjantaina liittyen hänen aviomiehensä Arvo Hallikin Venäjä-liiketoimista syntyneeseen kohuun.

– Pystyimme käymään pitkän keskustelun. Kenellekään ei jäänyt tunnetta, että kysymyksin ei vastattu. Uskon, että avoimuus on tämän tapaamisen tärkein asia. Uskon, että puolueen johto ja poliittinen ryhmä olivat vakuuttuneita siitä, että hänen julkiset lausunnot kuvastivat hänen tietojaan ja tunteitaan, kuvasi puolueen johdon jäsen, puolustusministeri Hanno Pevkur tapaamista Kallaksen kanssa.

Kansanedustaja Karmen Jollerin mukaan kokouksessa ei keskusteltu Kallaksen erottamisesta ja Kallas pyysi puolueen tukea.

– Hän kertoi kannattavansa mitä tahansa ryhmän päätöstä. Kaikki tänään puhuneet antoivat kuitenkin tukensa. He sanoivat uskovansa häneen ja tukeutuvansa häneen, mutta hänen on annettava selityksiä ja ratkaistava tämä tilanne itse, koska tämä on perheasia eikä kukaan muu voi tehdä sitä hänen puolestaan, Joller sanoi.

Kohu sai alkunsa, kun ERR julkaisi 23. elokuuta artikkelin, jossa selvisi, että Kallasen puolison Arvo Hallikin osittain omistama kuljetusyritys on jatkanut liiketoimintaa Venäjällä Ukrainan sodan alkamisesta lähtien.

Kallas sanoi, että ei ole itse mukana liiketoiminnassa, mutta hänen tiedetään myöntäneen miehensä yritykselle 350 000 euron arvoisen lainan. Kallas on sanonut, että ei ole ollut tietoinen yrityksen toiminnasta Venäjällä.

Kallas on kertonut aiemmin, että ei aio erota pääministerin virasta. Oppositiopuolueet sekä useat mediat ovat vaatineet Kallaksen eroa.