Öljyvarikko ilmiliekeissä Venäjällä, lennokki-iskua epäillään

Venäjän Krasnodarin alueella Tamassa sijaitseva öljyvarikko räjähti liekkeihin viime yönä. Venäläismedioiden mukaan palo jatkui aamullakin.

Öljysäiliöihin iskettiin väitetysti lennokilla. Ukraina on tehnyt useita vastaavia iskuja aiemminkin.

Palon massiivisen savupatsaan on kerrottu näkyvän miehitetyn Krimin ja Venäjän väliseltä Kertsinsalmen sillaltakin.

Viikonloppuna räjähdys suisti raiteiltaan muun muassa polttoainetta kuljettaneen junan Venäjän Brjanskissa Ukrainan rajan lähellä.

Russian impotence to stop Ukrainian UAVs even at relatively far locations as in Volna, Krasnodar, is a continuing humiliation for Putin and the Russian army.

Even in the morning the fires in Volna aren’t extinguished.#Ukraine #Russia #Krasnodar pic.twitter.com/k07QlYWfzK

