”Olisimme perikadossa ilman hallituksen väliintuloa”

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kysyi valtiontalouden tarkastusviraston raportista. Wallinheimon mukaan ”se paljasti sen, mistä me kokoomuksessa varoitimme”.

– Viime hallituskaudella SDP:n ja keskustan johdolla törsättiin veronmaksajien rahoja paisuttamalla pysyviä menoja miljarditolkulla. Julkista taloutta siis heikennettiin pysyvästi miljardien menolisäyksillä, joilla ei ollut koronan kanssa yhtään mitään tekemistä, Sinuhe Wallinheimo sanoi.

PS:n Juho Eerola huusi väliin ”koronan piikkiin!”.

– Mitä panostuksia niillä rahoilla saisikaan esimerkiksi lapsiin, jo mainittuihin sotepalveluihin tai turvallisuuteen tässä maailmanajassa? Jos SDP ja keskusta olisivat kyenneet painamaan velkajarrua ajoissa, ei julkisen talouden tilanne olisi näin vakava, Wallinheimo jatkoi.

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen huusi väliin ”mitähän sitten olisi tapahtunut?”.

– Olisimme perikadossa ilman (Petteri) Orpon hallituksen väliintuloa, Wallinheimo vastasi.

Hän kysyi valtiovarainministeriltä ”kuinka paljon vaikeammaksi vasemmistohallituksen täysin lapasesta lähtenyt velkaantuminen on tehnyt tämän hallituksen taipaleen tai vaikeuttanut — näin lapsen oikeuksien päivänä — tulevien sukupolvien taakkaa?”.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vastasi, että ”näitä kysymyksiä on tässä tehtävässä moneen kertaan tullut kahden ja puolen vuoden aikana mietittyä”.

Purran mukaan samassa salissa vallitsi voimakas konsensus siitä, että koronan välittömiä, akuutteja vaikutuksia totta kai piti korjata. Se ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energiakriisi ja niin edelleen vaativat hänen mukaansa merkittäviä taloudellisia panostuksia.

– Mutta täysin selväksi tuli jo viime kaudella, on tullut viimeisen kahden vuoden aikana näitä lukuja katsoessa ja myös tämän raportin myötä, että viime kauden hallitus käytti rahaa huomattavasti paljon myös kaikkeen muuhun, ja tämä todellakin näkyy näissä meidän tämänhetkisissä alijäämäluvuissa ja velkaluvuissa, Riikka Purra sanoi.

– Eikä säästänyt mistään, kokoomuksen Arto Satonen totesi välihuutona viime kauden hallitusta tarkoittaen.

– Yhdistettynä tähän edelliseen keskusteluun sosiaali‑ ja terveydenhuollon merkittävistä tarpeista, mikäli viime kaudella edes silloin, kun talous jo kasvoi, te olisitte kyenneet tekemään edes joitakin säästöjä, jotta ne eivät kaikki olisi jääneet tälle hallitukselle ja tuleville hallituksille, totta kai meidän tilanteemme olisi paljon helpompi ja esimerkiksi nyt olisi miljardeja käyttää johonkin muuhun, taloudellisiin puskureihin tulevien kriisien varalle, Riikka Purra lopetti.

– Kyllä säästettiin, SDP:n Timo Harakka huusi.