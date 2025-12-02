Olisiko muka helpompaa, jos Ukraina olisi yksinkertaisesti vallattu?

Maanpaossa elävä vaikutusvaltainen Vladimir Putinin vastustaja ja šakin suurmestari Garri Kasparov käytti äsken jyrkkäsanaisen, tunteikkaan ja some-kanavissa laajalti levinneen puheenvuoron. Siinä hän langetti länsimaille moraalisen osavastuun Ukrainan kokemista kärsimyksistä.

Ukrainalaiset itse välttävät tällaisia ulostuloja kansainvälisillä foorumeilla, Ukrainan riippumatonta korruptionvastaista komissiota johtava Olena Tregub kertoo viestipalvelu X:ssä.

– Yritämme olla diplomaattisia, maltillisia ja varovaisia, jotta meitä ei leimattaisi ”aggressiivisiksi”, ‘järjettömiksi’ tai ”traumatisoituneiksi”. Kun keskustelee ukrainalaisten kanssa kaupungeissa ja kylänraiteilla, heidän sanansa ja tunteensa ovat kuitenkin hyvin lähellä Kasparovin ilmaisemia, Tregub kirjoittaa.

Hän kokee joutuvansa toisinaan pyytelemään lännessä lähestulkoon anteeksi sitä, että Ukraina on valtiona, yhteiskuntana ja kansakuntana osoittautunut paljon vahvemmaksi kuin Venäjä ja länsi vielä joitakin vuosia sitten odottivat.

– Olemme edelleen suvereeneja. Taistelemme yhä. Valmistamme edelleen omat aseemme, puhumme omaa kieltämme ja puolustamme omaa aluettamme, hän toteaa.

– Aina välillä tuntuu siltä, että monille kommentaattoreille idässä ja lännessä elämä olisi helpompaa, jos Ukraina olisi yksinkertaisesti vallattu. Jos Venäjä olisi miehittänyt maamme nopeasti, konflikti olisi päättynyt ja muu maailma voisi jatkaa eteenpäin, Tregub huomauttaa. Tällainen asenne perustuu hänen mukaansa siihen harhakuvitelmaan, että jos Vladimir Putin onnistuisi alistamaan Ukrainan, Venäjä tyytyisi siihen, eikä muiden tarvitsisi kantaa enää huolta epämieluisista tosiasioista tai moraalisista velvoitteistaan ukrainalaisia kohtaan.

Vaikka tällaisia ajatuksia ei ilmaista avoimesti, Tregub sanoo kohtaavansa niitä kansainvälisissä keskusteluissaan joka päivä ja olevansa niistä syvästi pahoillaan. Kasparovin puheenvuoro nosti hänen mielestään aiheellisesti esiin lännessä usein esiintyvän tekopyhyyden, pelon ja moraalisen välttelyn.

– Venäjän kognitiivisen sodankäynnin strategia on saada kaikki pelkäämään sitä – lamauttaa länsimainen päätöksenteko ja vakuuttaa yhteiskunnat siitä, että Ukrainan auttamisesta koituva riski on liian korkea, Tregub sanoo.

– Yksi silmiinpistävimmistä paradokseista, joita olen läntisissä pääkaupungeissa kohdannut, on se, että ihmiset siellä pelkäävät Venäjää paljon enemmän kuin ukrainalaiset – vaikka ukrainalaiset joutuvat kohtaamaan venäläisten pommit joka päivä, hän toteaa.

– Jos lännellä olisi Ukrainan sitkeys, luottamus ja strateginen selkeys, sota olisi jo ohi. Venäjä olisi kärsinyt ratkaisevan tappion. Länsimaat ovat kuitenkin edelleen sen vanhentuneen luulon vankeja, että ydinasevaltio ei voi hävitä. Sitä Venäjä on tarkoituksella pönkittänyt ja länsimaat ovat sen sisäistäneet, hän tiivistää.

Lännessä pitäisi hänen mukaansa viimeistään nyt tiedostaa, että Venäjä ei suinkaan ole voittamaton ja että Ukraina on Euroopan turvallisuuden avaintekijä.

