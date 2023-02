Oletteko ylpeä suorituksestanne, rahaministeri?

– Kuukausi sitten syntynyt tyttärentyttärenikin sai syntyessään 25 000 euroa valtionvelkaa syntymälahjaksi, kansanedustaja Kalle Jokinen (kok.) totesi eduskunnan kyselytunnilla.

– Teidän suunnitelmienne mukaan valtionvelka tulee nousemaan noin 160 miljardiin tämän vuoden loppuun mennessä, hän jatkoi hallitukselle.

Kyselytunnilla valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko pääsi vastaavien velkakysymysten kohteeksi.

– Mitä tulee siihen tosiasiaan, mitä hänen sukupolvensa kohtaa, tilanne ei ole mitenkään toivottava, ja se harmittaa minua vietävästi. Silti tuntuisi reilummalta, että tekin kunniallisena ja hyvänä isoisänä myöntäisitte, että te olette ollut tukemassa tätä samaa politiikkaa, teidän tyttärentyttärenne ja lapsenlapsenne vuoksi, Annika Saarikko väitti Jokiselle vastaan.

Kokoomuksen Markku Eestilän mukaan ”kyllä tämä taloudenhoito on, arvoisa hallitus, teidän heikoin osa-alueenne”.

– Tänäkin vuonna te työnsitte kehyksien ulkopuolelle yli 2,7 miljardia euroa, kun otetaan nyt eduskunnan käsittelyssä oleva lisäbudjetti huomioon. Teille on selvästi tullut semmoinen henkinen olotila, että teidän ei tarvitse tehdä lainkaan menosopeutuksia, mitkä olisivat olleet välttämättömiä budjetin teon yhteydessä, Markku Eestilä sanoi.

– Ei ole varauduttu korkoriskiin, sitä ei ole huomioitu hallituksen budjettikirjoissa, ei ole tehty välttämättömiä valintoja, että me saisimme taloutta tasapainoon. Ja tätä haluaisin kysyä valtiovarainministeriltä: oletteko ylpeä suorituksestanne, mikä koskee Suomen talouden kriisinkestokyvyn vahvistamista, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen kysyi.

Annika Saarikon useasti toistama vastaus oli, että oppositio on tukenut hallituksen velanottoa.

– Olisi tietenkin huomattavasti mieluisampaa vaalikauden lopussa todeta talouden myönteiset luvut ja esimerkiksi talouskasvu, joka oli itse asiassa aika hyvällä uralla ennen kuin kriisien aika maailmassa alkoi — olisimme varmasti toisenlaisessa todellisuudessa, Annika Saarikko vastasi ylpeyskysymykseen.

– Itse asiassa tehän olisitte ottaneet enemmän velkaa, Saarikko jopa totesi oppositiolle.

– Mainitsen tämänkin nyt, koska kerta haluatte näitä päätöksiä yhä uudelleen ja uudelleen käydä läpi, ja se on myöskin suomalaisille hyvä, että kaikkien meidän linja tulee ilmi. Mitä tulee korkoriskin tunnistamiseen, on varmasti niin, että on erilaisia puolueita ja talousajattelua siitä, onko velalla ollut niin paljon merkitystä tai onko korko ikuisesti nolla. Itse en koskaan ole ajatellut niin.

Saarikon mukaan ”tämä hallitus on tehnyt menosopeutuksia, tämä hallitus on tehnyt myös verotusta kiristäviä ja verotuloja kasvattavia päätöksiä — onneksi ei kuitenkaan yrityksiltä”.’

”En milloinkaan väittänyt”

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo huomautti valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen sanovan, että ”julkinen talous on ajautumassa haaksirikkoon”. Wallinheimo kysyi, uskooko Saarikko että tämän vaalikauden aikana Suomen julkisen talouden kriisinsietokestävyys on vahvistunut.

– En ole milloinkaan väittänyt, että Suomen talouden tilanne olisi erityisen hyvä, en viimeksi myöskään eilen. Olen sanonut, edustaja Wallinheimo, teille ja koko tälle salille, että Suomen talouden tilanne on vakava. Se on itse asiassa erittäin vakava siksi, että korkomenot ovat nousussa kaikesta siitä velasta, miten Suomi on 15 vuoden aikana ottanut. Tämän hallituksen osuus siitä on noin kolmannes, Saarikko vastasi.

– En ole koskaan väittänyt, että Suomen talouden tilanne olisi erityisen hyvä, mutta olen todennut, että on ollut helpompi toimia vaikeassa taloustilanteessa, kun on ollut koko eduskunnan laaja tuki näille miljardien velkaratkaisuille, joita kriisit ovat meiltä vaatineet, ministeri jatkoi.