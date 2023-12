Oletko hankkimassa droonia joululahjaksi? Huomioi nämä

Jos omistaa jo droonin tai on hankkimassa esimerkiksi nelikopteria joululahjaksi, on liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa, että droonien lennättämiseen on tulossa muutoksia vuoden 2024 alussa, kun droonieasetuksen siirtymäkausi päättyy. Muutokset koskevat lähes kaikkia lennättäjiä.

Drooneja lennätetään eri kategorioissa, yleisimmin avoimessa kategoriassa, joka on nimensä mukaisesti avoin kaikille, eikä edellytä esimerkiksi maksullista toimintalupaa. Avoin kategoria jakaantuu kolmeen eri alakategoriaan A1, A2 ja A3. Jokaisessa alakategoriassa on omat sääntönsä ja rajoituksensa lennättämiseen.

Vuoden 2024 alusta uusien, markkinoille saatettavien droonien tulee olla varustettu C-luokituksesta kertovalla merkinnällä, jotta niitä voidaan käyttää avoimessa kategoriassa. Asetus mahdollistaa kuitenkin jo käytössä olevan tai myyntiin tuotujen droonien käytön jatkossakin.

Ylitarkastaja Mikko Liukkosen mukaan jo käytössä olevaa droonia voi siis edelleen lennättää, mutta tietyissä tapauksissa kannattaa huomioida sallitun toimintaympäristön muutos, eli ilman C-merkintää olevaa, vähintään 250 gramman painoista droonia voi lennättää jatkossa vain A3-alakategoriassa. Tämä tarkoittaa muun muassa lennättämistä vähintään 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueilta ja verkkoteoriakokeen suorittamista.

Operaattoriksi rekisteröitymiseen ei tule muutoksia vuoden vaihteessa. Käyttäjän tulee rekisteröityä operaattoriksi, jos drooni painaa vähintään 250 grammaa tai se on varustettu kameralla tai muulla henkilötietojen tallennukseen kykenevällä anturilla, jollei kyseessä ole leludrooni.

Drooneihin tarkoitettuja C-luokituksia on tällä hetkellä seitsemän erilaista:

* C0- ja C1-luokitukset on tarkoitettu avoimessa A1-alakategoriassa lennättämiseen.

* C2-luokitus on tarkoitettu avoimessa A2-alakategoriassa lennättämiseen.

* C2-, C3- ja C4-luokitukset on tarkoitettu avoimessa A3-alakategoriassa lennättämiseen.

* C5- ja C6-luokitukset on tarkoitettu toimintaluvalliseen ja maksulliseen lennättämiseen.

C1-luokitus mahdollistaa jo 900 gramman painoisen droonin käyttämisen A1-alakategoriassa. Edellytyksenä on operaattoriksi rekisteröitymisen lisäksi ohjaajalle pakollinen A1/A3-pätevyys, jonka voi suorittaa verkkoteoriakokeena. Yli 25 000 suomalaista on tähän mennessä suorittanut kokeen.

Traficom on laatinut testin, jolla voit alustavasti selvittää, missä ja millä edellytyksillä voit lennättää jo ostettua tai hankinnassa olevaa droonia vuodenvaihteen jälkeen. Testi löytyy täältä.