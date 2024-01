Olena synnytti miehittäjän sairaalassa – ”minua kohdeltiin kuin koiraa”

Ruotsalainen Dagens Nyheter -lehti on käynyt haastattelemassa Ukrainan Kupjanskin asukkaita. Kaupunki vapautettiin vuosi sitten venäläisten puoli vuotta kestäneeltä miehitykseltä.

Kupjansk oli ennen sotaa 26 000 asukkaan kaupunki. Nyt siellä asuu noin 5 000 ihmistä. Yksi heistä on Olena. Hän synnytti keisarileikkauksella nuorimman poikansa Venäjän miehityksen aikana. Häntä satuttaa eniten se, miten häntä kohdeltiin Venäjän miehityksen aikana.

– Minua kohdeltiin kuin koiraa. He antoivat meille listan lääkkeistä, jotka meidän oli ostettava itse, mukaan lukien lanka leikkaushaavan ompelemiseen, Olena kertoo DN:lle.

Perheen talo on yhä ehjä, vaikka Venäjä yhä pommittaakin umpimähkäisesti Kupjanskia. Olena ja hänen miehensä Bohdan kasvattavat itse vihanneksia ja heillä on porsaita ja ankkoja.

– Lapsemme syövät lihaa ja perunoita. Me pärjäämme, mutta ongelma on se, että lapset jäävät jälkeen koulusta. Toivon, että presidenttimme ymmärtäisi, että lapset eivät opi verkossa mitään, Olena toteaa ja moittii etäkoulua.

Olena pelkää, että hänen miehensä joutuu rintamalle.

– Pelkään sitä niin paljon. Kuinka me selviämme, jos he mobilisoivat hänet?

Ukrainan lain mukaan rintamalle ei värvätä miehiä, joilla on yli kaksi lasta. Bohdanilla on kuusi lasta. Olena ei ole vakuuttunut, että lakia noudatettaisiin.

– Et tiedä, miten se toimii. Et tiedä, kuinka he pakottavat miehet rintamalle väkisin. He vain työntävät heidät autoihin ja vievät pois.

Olenan mukaan rauha edellyttää sen, että Ukraina olisi valmis perääntymään joistakin tavoitteista.

– He sanovat, että meidän on saatava takaisin kaikki alueet, jotka kuuluivat Ukrainalle ennen sotaa. Että meidän pitäisi taistella viimeiseen ukrainalaiseen asti. Venäjä on kuitenkin jo ottanut meiltä paljon aluetta. He eivät aio palauttaa niitä. Voimme voittaa ne takaisin vain uhraamalla paljon ihmisiä, hän toteaa.

– Luulen, että olemme jo tehneet tarpeeksi uhrauksia.