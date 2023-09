”Olen ukrainalainen” – Euroopassa haastatelluilta venäläisiltä erikoinen reaktio videolla

Ukrainalaismedian journalistit ovat kysyneet Euroopassa kadulla kulkijoilta ovatko nämä venäläisiä ja jos ovat, mitä mieltä he ovat siitä, että venäläisten pääsyt esimerkiksi EU-maihin kiellettäisiin.

Kukaan ei myönnä olevansa venäläinen. Vastaukset tulevat selkeällä venäjällä, mutta kotimaaksi ilmoitetaan esimerkiksi Israel ja Itävalta. Toimittajaa ja kuvaaja yritetään myös hätistää sateenvarjoilla kauemmas.

– Olen ukrainalainen, synnyin Harkovassa, hymyilee kysymykseen pakettiauton kuljettaja.

– Satuin vain näkemään, että autosi on venäläiskilvissä, toimittaja huomauttaa.

– Mitä sitten, kivahtaa kuljettaja ja peruuttaa pois.

Videon X-viestialustalla jakanut Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko kommentoi, että jotkut venäläiset eivät nykyään halua myöntää olevansa venäläisiä.

Some Russians in Europe are not willing to admit they are Russians these days. pic.twitter.com/AQePoIZmlU

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 11, 2023