Olaf Scholz: Mikään maa ei ole aseistanut Ukrainaa niin paljon Saksa

Saksan liittokansleri Olaf Scholz vieraili 7. kesäkuuta Liettuassa presidentti Gitanas Nausėdan luona ja vakuutti Saksan olevan sitoutunut puolustamaan Nato-liittolaistaan Liettuaa Venäjän uhkaa vastaan. Scholz lupasi Saksan lisäävän vahvistavan joukkojaan Liettuassa, jossa on tällä hetkellä yli 1000 Bundeswehrin sotilasta.

Deutsche Wellen toimittaja kysyi liittokanslerilta, ”miksi ihmisillä on jäänyt vaikutelma, että Saksan hallitus empii aina viime hetkeen asti Ukrainan tukemisen ja aseistamisen suhteen”

– Kiitos kysymyksestänne, joka antaa minulle mahdollisuuden korjata teidän väärinkäsityksenne. Saksa on yksi suurimmista Ukrainan sotilaallisista tukijoista. Mikään taho ei tue Ukrainaa yhtä paljon kuin Saksa. On muutamia [maita], jotka myös tukevat runsaasti, kuten Yhdysvallat, mutta Saksa on yksi maista, joka käyttää mahdollisuuksiaan suurissa määrin.

Saksa on tukenut Ukrainaa 0,06 prosentin osuudella bruttokansantuotteestaan, kuten selviää tästä Verkkouutisten jutusta. Rahalliselta arvoltaan kymmenien miljardien Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle on aivan omassa luokassaan muihin maihin verrattuna. Saksan tuki on rahallisesti vain viidenneksi eniten Euroopassa ja se on suhteessa huomattavasti pienempää kuin pienten talouksien, kuten Viron, Latvian ja Liettuan antama.

Politico kertoi huhtikuussa, että liittokansleri Scholz oli itse pyrkinyt viivyttämään luvatun aseellisen tuen antamista Ukrainalle. Tuolloin Viro oli antanut rahalliselta arvoltaan suurempaa aseellista tukea Ukrainalle kuin saksa.

German Chancellor Olaf Scholz has claimed that no other country supplies weapons to Ukraine on the same scale as Germany.

He made the comment as he promised Lithuania additional military support to deter and defend against a possible Russian attack. pic.twitter.com/ehoq4CRwtv

