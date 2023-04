Lasten harrastuskokeilussa ohjaajan merkitys on suuri

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut ensimmäisen arvion harrastamisen Suomen mallin vaikutuksista. Lasten mielestä harrastukseen sitoutumisessa on erityisen tärkeää vuorovaikutus ja aito yhteys ohjaajan kanssa. Harrastuksen mieluisuutta lisäsivät myös mahdollisuudet vaikuttaa harrastuksen sisältöön, tekemisen laatu, paineettomuus ja yhteisöllisyys. Arvioinnin suoritti kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Arvioinnissa tunnistettiin asiat, jotka tekevät harrastamisesta lapsille ja nuorille mieluisaa. Keskiöön nousivat taitojen oppiminen sekä vuorovaikutus ohjaajan ja kavereiden kanssa. Myös tekemisen laatu, paineettomuus ja yhteisöllisyys koettiin merkitykselliseksi. Ohjaajan merkitys harrastustoiminnassa oli suuressa roolissa. Lapsille tuttu, mukava ja osaava ohjaaja saa raportin mukaan lapset jatkamaan harrastamista ja luo turvallisen ilmapiirin. Arvion mukaan luottamus ohjaajaan lisää lapsen rohkeutta ja poistaa epäonnistumisen pelkoa.

Koulut ovat tärkeässä osassa harrastustoiminnan mahdollistajina. Koulut antavat harrastuksiin tiloja ja niillä on merkittävä rooli harrastuksista tiedottamisessa oppilaille ja huoltajille. Arviossa tiedostetaan kuitenkin, ettei kouluilla usein ole resursseja tehdä lisäpanostuksia harrastustoimintaan liittyen. Myös harrastusten maksuttomuus mahdollistaa kaikille lapsille tasapuolisen osallistumismahdollisuuden. Myös useiden eri harrastusten kokeileminen on mahdollista, mikäli harrastustoimintaan ei liity kustannuksia. Kysyntää harrastuksille on raportin mukaan enemmän kuin tarjontaa.

Raportissa ehdotetaan lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamista, harrastusten kokeilumahdollisuuksien lisäämistä ja valtakunnallisen tason tilasto- ja seurantatiedon keruuseen panostamista.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Kunnat voivat hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea ilmaisen harrastustoiminnan järjestämiseen.