Oikeisto vahvoilla Japanin parlamenttivaaleissa

Oikeisto on vahvoilla voittoon, kun Japanissa järjestetään tänään sunnuntaina ennenaikaiset parlamenttivaalit. Pääministeri Sanae Takaichi kutsui vaalit vain kuukausia sen jälkeen, kun hän nousi hallitsevan liberaalidemokraattisen puolueen (LDP) johtoon. BBC kertoo, että mielipidemittausten mukaan LDP:llä on korkeat todennäköisyydet selvään vaalivoittoon.

LDP menetti aiemmin enemmistönsä parlamentissa ja pitkäaikainen yhteistyö Komeito-puolueen kanssa päättyi. Takaichin henkilökohtainen suosio on kuitenkin kääntänyt asetelman: hänen hallituksensa kannatus on pysytellyt korkealla, ja nykyinen koalitio saattaa saada jopa kaksi kolmasosaa alahuoneen paikoista.

Äänestäjien huolia leimaavat BBC:n mukaan kohonneet elinkustannukset, asumisen kalleus ja pitkään jatkunut heikko talouskehitys. Takaichi on vastannut tilanteeseen lupaamalla lisätä julkisia menoja, vaikkakin tämä on vuorostaan nostanut huolta maan julkisen velan määrästä.

Lisäksi hänen tiukka maahanmuuttopolitiikkansa ja selkeät ulkopoliittiset kannanotot erityisesti Kiinaa kohtaan, ovat herättäneet voimakkaita mielipiteitä puolin ja toisin.

Hankalien talvisten sääolosuhteiden arvioidaan heikentävän äänestysaktiivisuutta, vaikka ennakkoäänestys onkin ollut vilkasta.