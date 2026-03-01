Oikea hinnoittelu ratkaisee metsätilakaupoissa

Metsäkiinteistökiinteistöjen hinnat ovat hienoisessa laskussa. Tämä on aiheuttanut epävarmuutta markkinoille, kertoo Suomen Sijoitusmetsät Oy.

Sen mukaan myös kantohinnat ovat laskeneet. Kantohinnalla tarkoitetaan puun hintaa silloin, kun puun ostaja vastaa sen korjaamisesta.

Viime vuoden lopussa Suomessa tehtiin 626 yli 10 hehtaarin metsäkiinteistökauppaa.

Suomen Sijoitusmetsien toimitusjohtaja ja perustajaosakas Mika Venho korostaa oikean hinnoittelun merkitystä nykyisessä markkinatilanteessa. Jos kohteen hintapyyntö on lähellä markkina-arvoa, se menee paremmin kaupaksi.

– Jos hintapyyntö asetetaan selvästi markkina-arvon yläpuolelle, myyntiajat venyvät ja myyntitodennäköisyys heikkenee, Venho muistuttaa tänään julkaistussa tiedotteessa.

Toisaalta kohdetta ei kannata myöskään alihinnoitella kaupan sujuvoittamiseksi.

– Realistinen hinnoittelu lisää ostajien kiinnostusta ja vauhdittaa kaupankäyntiä, hän sanoo.

Osa metsäkiinteistöitä käy toisia paremmin kaupaksi. Suomen Sijoitusmetsien metsätietopäällikkö Eero Viitanen huomauttaa, että suurempien kohteiden myyntiajat ovat pidemmät koko maassa.



Pienempiä, alle 20 hehtaarin kohteita myytiin myös eniten. Yli 100 hehtaarin kiinteistöjä on sen sijaan myynnissä vähemmän. Aluekohtaisia eroja kuitenkin on siinä, minkä kokoiset kiinteistöt menevät kaupaksi.

– Etelä- ja Väli-Suomessa suuremmat metsäkiinteistöt menevät kuitenkin todennäköisemmin kaupaksi kuin pienet – luultavasti siksi, että tällaisia kohteita on markkinoilla kysyntään nähden vähän, Viitanen sanoo.

Vuonna 2025 lopussa aktiivisinta metsäkiinteistökauppaa käytiin Väli-Suomessa, jossa tehtiin 45 prosenttia kaikista toteutuneista kaupoista. Etelä-suomen suhteellinen osuus markkinasta on kasvanut.

Sen sijaan Pohjois-Suomen ja Lapin osuudet ovat pienentyneet. Lapissa myyntiajat ovat pidempiä kuin eteläisessä Suomessa.