Ohjuksen upea kaari – Venäjä moukaroi omaa kaupunkiaan

Venäjän Belgorodin kaupunki sijaitsee lähellä Ukrainan rajaa. Viikonvaihteessa uutisoitiin kaupungissa tapahtuneista kymmenistä räjähdyksistä ja Venäjän kahden sotilaan hyökkäyksestä omien sotilaiden kimppuun.

Ohjusten ampujista ja kohteista oli epätietoisuutta. Sosiaalisessa mediassa levinnyt ja alla ylimpänä näkyvä video todistaa ainakin yhden räjähdyksistä tapahtuneen, kun Venäjän ohjusisku putosi saman tien omiin rakennuksiin.

Ukrainalaiset vahvistivat asian ja ilakoivat sen olleen heille ”toteutunut unelma”. Viron ex-presidentti Toomas Ilves kutsui iskua omaksi maaliksi.

Alla alempana näkyvällä videolla on ilmeisesti Ukrainan onnistunut Venäjän ohjuksen torjunta Belgorodin lentokentällä. Sunnuntaina ukrainalaiset ampuivat kentälle ohjuksia.

From now on we must replace the term "own goal" with the verb, "to Belgorod" https://t.co/7ShbE0zuhf

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) October 14, 2022