”Nyt te ministeri sanotte, että selvitetään, pohditaan ja mietitään”

Eduskunnan torstaisella kyselytunnilla kansanedustaja Pia Kauma (kok.) otti esiin venäläisten ostohankkeen entisestä vanhainkodista, joka on lähellä Niinisalon varuskuntaa ja suurta ampuma-aluetta.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi tuoneensa torstaina eduskuntaan lain ulkomaalaisten kiinteistökauppojen valvonnan kiristämisestä. Kauma kiitti tätä, mutta huomautti, että ulkopuolelle ovat jäämässä asunto-osakkeet ja liikehuoneistot.

– Turvallisuusviranomaisten mukaan esimerkiksi laitonta tiedustelua voidaan aivan yhtä helposti harjoittaa myös asunnoista kuin kiinteistöiltä. Ministeri Kaikkonen, miten aiotte toimia, että myös asunto-osakkeiden ja liikehuoneistojen ostaminen saadaan luvanvaraiseksi ja tarvittaessa estetyksi EU:n ja Eta-alueen ulkopuolisille tahoille, Pia Kauma kysyi.

Antti Kaikkonen vastasi laittaneensa keväällä liikkeelle lainsäädännön kiristämishankkeen. Hänen mukaansa oli kuitenkin valittava, tehdäänkö nyt kiireelliset muutokset vai laajempi uudistus, joka käytännössä olisi mennyt ensi vaalikaudelle. Kaikkonen sanoi valinneensa nopeamman lain ”ja sen takia tämä asunto-osakeyhtiötarkastelu jäi tässä vaiheessa ulkopuolelle”.

– Mutta sen suhteen laitoin selvityksen liikkeelle, tätä asiaa arvioidaan, ja aion myös laittaa jatkotyön tämän lain edelleen selvittämiseksi, onko siinä edelleen kiristämistarpeita. Eli tehdään nyt se, mikä on kiireellisesti välttämätöntä, ja työ jatkuu tästä vielä eteenpäinkin, Antti Kaikkonen sanoi.

Pia Kauma huomautti tehneensä jo huhtikuussa samasta asiasta kirjallisen kysymyksen, johon ministeri Kaikkonen vastasi 3. toukokuuta.

– Siinäkin vastauksessa te totesitte aivan saman kuin äsken, että aiotte laittaa liikkeelle selvityksen näistä vuokrahuoneistoista, näistä asunto-osakkeista, Kauma ihmetteli.

– Laitoin tämän selvityksen liikkeelle jo ennen teidän kirjallista kysymystänne, Antti Kaikkonen vastasi.

Kokoomuksen Antti Häkkänen kysyi, onko selvitetty venäläisten kiinteistöomistuksen täyskieltoa.

– Katsoin, että lakiesityksessä ei ole edes selvitetty, Häkkänen kummasteli.

– Tämä ei ollut tämän lain valmistelussa esillä, mutta ajatukseni on, että tämäkin asia selvitetään, tarve sille ja mahdollisuudet siihen, tuon jatkotyön yhteydessä — tarve ja mahdollisuudet siihen. Mutta todettakoon tässä nyt vielä kuitenkin kaiken kaikkiaan se, että niitä kiinteistöjä, minkä suhteen jotakin epäilyttävää toimintaa on, meillä kyllä viranomaiset seuraavat varsin tarkastikin ja tarvittaessa myöskin puuttuvat, Antti Kaikkonen vastasi.

Bulvaaneista ministeri totesi, että ”tämä uusi lakiehdotus, joka tänään eduskuntaan toimitetaan, tuo parempia työkaluja myös sen selvittämiseen, ketkä ovat todellisuudessa näitten kauppojen takana. Mutta täytyy sanoa ihan rehellisesti ja avoimesti, että tämä on aika vaikea tehtävä — tämä on aika vaikea tehtävä. Valmistelussa on käynyt ilmi, että juuri tällainen bulvaanitoiminta on tavattoman vaikeasti selvitettävää”.

Keskustelun lopussa Pia Kauma ei ollut tyytyväinen.

– Kiinteistöjen, asunto-osakkeiden, vuokrahuoneistojen ja liikehuoneistojen joutuminen turvallisuuden kannalta epäilyttäviin käsiin ei ole uusi asia, ja nyt te, ministeri Kaikkonen, täällä sanotte, että nyt selvitetään, pohditaan ja mietitään. Ja te tuotte tänne tietoisesti sellaisen lain, jossa on aukkoja.- Se hiukan kyllä ihmetyttää näin opposition kansanedustajana, että kun tämä turvallisuus on meille kaikkein tärkein asia tällä hetkellä, niin miksi te ette ole ohjanneet riittävästi resursseja näin tärkeiden turvallisuuslakien valmisteluun, Kauma sanoi.

Antti Kaikkonen vastasi, että ”kun tehdään meidän turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, niin se täytyy tehdä riittävällä huolellisuudella, jotta ei tule huteja, ja minulla oli kaksi vaihtoehtoa todella tänä keväänä”.

– Joko tehdään se, mitä nyt on tehtävissä tällä aikataululla Suomen turvallisuuden parantamiseksi näitten kiinteistökauppojen suhteen, tai sitten katsotaan tätä kokonaisuutta vielä laajemmin, mikä olisi vaatinut auttamatta — kävin tästä pitkän keskustelun ministeriön väen kanssa — aikaa niin, että lopputulos olisi ollut eduskunnassa ehkäpä jossain kaukana ensi vuonna, joten tämä piti valita, Antti Kaikkonen sanoi.- Minä valitsin tämän nopeamman tien, että tehdään nyt se, mikä tällä aikataululla on tehtävissä. Miten te olisitte toimineet itse?