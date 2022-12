”Nyt SDP täällä vaatii Marinin hallitukselta toimia… (naurua)”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ihmetteli eduskunnan kyselytunnilla SDP:n toimintaa. Sähkön hinta on hänen mukaansa liikaa, kohtuutonta ja väärin.

Hänen mukaansa monella ihmisellä tulee tänä talvena kylmä ja monen rahat eivät riitä.

– SDP lupasi eilen, että 20 sentin sähkön hintakatto saatetaan Suomeen voimaan. Pääministeri (Sanna) Marin tämän lupauksen myös omalla suositulla kanavallaan twiittasi. Hän twiittasi, että 20 senttiä on maksimi, mitä sähkö Suomessa saa pääministeripuolueen mielestä maksaa, Timo Heinonen sanoi.

– Pelkkä puhe, pelkkä lupaus, eikä edes suositun pääministerin twiitti ei nyt koteja lämmitä.

– Nyt SDP täällä vaatii Marinin hallitukselta toimia, Heinonen kuvaili tilannetta saaden osan istuntosalista nauramaan paradoksille.

– Nyt kysyn, koska tämä 20 sentin – pääministeripuolue sosialidemokraattien lupaama – sähkön hintakatto astuu voimaan? Vai oliko se vain vähän kuin vappupuhe konsanaan?

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vastasi.

– Tämä (SDP:n) esitys oli kyllä sellainen, joka tuli niin kuin valmistelun ulkopuolelta, eikä meillä ole mitään aikataulua sen suhteen. Eikä ole tehty minkään näköisiä rajoja minnekään 20 senttiin. Nyt haetaan enemmän mallia, mikä voisi olla se malli jolla reagoidaan tähän tilanteeseen, Mika Lintilä sanoi.

Missä on hallituksen esitys?

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokoomuksen kannattavan hintakattoa tai mekanismia, jolla korkeat sähkön hinnat saadaan alas. Hänen mukaansa tilanne on tosi vaikea.

– Kotitalouksissa yritetään säästää, yrityksissä yritetään säästää, mutta kun ne keinot loppuvat kesken. Nyt on pakko toimia, Petteri Orpo sanoi.

– Me olemme pitkin syksyä tehneet esityksiä, ja on erittäin harmi, että tähän asiaan hallitus ei ole tarttunut aikaisemmin.

– Mutta nyt meidän täytyy löytää kansallinen ratkaisu. Me tarvitsemme siihen hallitukselta esityksen. Ja tämä näytelmä, jossa SDP ja keskusta nokittelevat toisiaan, tämä ei ole nyt sen arvoista… Kansalaiset tarvitsevat ratkaisuja.

Orpo totesi väliin välihuutajalle, että ”se näytelmä jossa energiaministeri puhuu SDP:n Piikki auki -mallista, ei tämä nyt ole oikein”.

– Me tarvitsemme sellaisen mallin, jota ymmärsin energiaministerin hakevan, joka toteuttaa hintakaton, joka kokonaisuudessaan on järkevä niin kotitalouksien kuin veronmaksajien kannalta, joka on määräaikainen ja joka myös kannustaa sähkön säästöön. Ja haluaisin nyt kysyä (hallitukselta), onko tällainen malli löydettävissä, Orpo totesi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan sellaisen mallin löytäminen on mahdollista, mutta se ei ole helppoa. Hän sanoi olevansa erittäin hyvillään, että ”vakava tilanne saa meidät – niinkuin aiemmissakin kriiseissä tällä vaalikaudella – toimimaan yhdessä”.