Asiakas odottamassa vuoroaan lääkärin vastaanotolle terveyskeskuksessa. LEHTIKUVA/TOR WENNSTRÖM

”Nykytilanteesta tuli oppositiolle epäinhimillistä vasta hallitusvastuun loputtua”

Kansanedustaja muistuttaa, että hoitotakuu ja hoitoonpääsy ovat kaksi eri asiaa.
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Ville Väyrynen ihmettelee, miksi ”oppositio syyttää hallitusta toistuvasti hoitotakuun heikennyksestä ja hoitoonpääsyn romahduttamisesta viitaten perusterveydenhuollon 3 kuukauden hoitotakuuseen.”

– Täytyy muistaa, että edellisellä hallituskaudella hoitotakuu oli 3 kuukauden loppuun saakka. 14 vuorokauden takuuseen siirryttiin tämän hallituksen aikana ja sitten palattiin varsin nopeasti aikuisten osalta vanhaan kolmen kuukauden takuuseen. Tähän päädyttiin osaksi siitäkin syystä, että saataisiin hillittyä satojen miljoonien eurojen vuotuisia vuokratyövoimakuluja. Siinä on onnistuttu ja vuokratyökustannukset ovat laskeneet 200 miljoonalla eurolla. Alle 23vuotiaille hoitotakuuksi jätettiin 14 vuorokautta.

Väyrynen muistuttaa, että ”tosiasiassa hoitoonpääsyn aikarajat ovat siis tällä hallituksella tiukemmat kuin [Sanna] Marinin hallituksella kertaakaan.”

– Edellisen hallituksen aikana myös alle 23–vuotiaiden hoitotakuu oli 3 kuukautta. Nykytilanne muuttui opposition puheissa epäinhimilliseksi vasta kun he vapautuivat hallitusvastuusta. Siihen saakka 3 kuukautta ei ollut heille ongelma.

Väyrynen painottaa, ettei ”varsinaisessa hoitoonpääsyssä ei myöskään ole tapahtunut suuria muutoksia.”

-Potilaat hoidetaan edelleen pääsääntöisesti kahden viikon sisällä hoitotakuusta huolimatta. Hoitotakuu ja hoitoonpääsy ovat siis kaksi eri asiaa, vaikka välillä muuta yritetään uskotella. Hoitotakuu ei hoida potilasta, vaikka hallitus on sitäkin perustellusti ja harkiten kiristänyt.

