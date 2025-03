Nurmijärven Sähkö ja kunta oikaisevat Omakotiliiton tiedotetta

Omakotiliitto julkaisi tiedotteen KTI Kiinteistötiedon tekemästä kuntien kalleusvertailua koskevasta selvityksestä. Selvitys ja sen perusteella laadittu tiedote sisältävät Nurmijärven Sähkön ja Nurmijärven kunnan mukaan merkittäviä asiavirheitä sähkönhinnan osalta. Myöskään selvityksen kohteena olevat asiat eivät ole keskenään relevantisti vertailtavia.

Omakotiliiton mukaan Nurmijärvi on kallein kunta asua kalliista energiasta johtuen. Tiedotteessa kerrotaan, kuinka Nurmijärven Sähköverkolla on Suomen kallein sähkönmyyntihinta. Nurmijärven Sähköverkko Oy on sähkönsiirtoyhtiö – ei siis lainkaan energian myyntiyhtiö, kuten ei mikään muukaan verkkoyhtiö.

– Nurmijärven Sähköverkko Oy on useissa Energiaviraston julkisissa siirtohintatilastoissa ja muissa vertailuissa Suomen halvimpien sähkönsiirtoyhtiöiden joukossa. Kaikissa tapauksissa se on siirtohinnoiltaan alle valtakunnallisen keskiarvon, Nurmijärven Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Lauri Laine sanoo tiedotteessa.

Sähkön siirtohintaa kuluttaja ei voi missään päin Suomea kilpailuttaa, hän voi ostaa sen ainoastaan paikalliselta siirtoyhtiöltä. Samaa koskee monissa tapauksissa vesi- ja jätehuoltoa, myös Nurmijärvellä. Tällaisessa kuntien asumiskuluja vertailevassa tutkimuksessa pitäisikin verrata nimenomaan asioita, joita kuluttaja ei voi kilpailuttaa.

Sähköenergiansa kuluttuja voi ostaa mistä tahansa. Nurmijärvellä sähköä myy myös paikallinen energiayhtiö Nurmijärven Sähkö Oy, jonka hinnat ovat kilpailukykyiset monella eri tuotteella. Spot-hinta on aina markkinahintaista ja marginaali kilpailukykyinen. Määräaikaisten sopimusten hinnat ovat yleisesti 7–10 snt/kWh, eivätkä 20 snt/kWh, kuten tiedotteessa todetaan.

– Tiedotteessa mainittu tuote on Nurmijärven Sähkön toistaiseksi voimassa oleva myyntituote, joka on toki saatavilla, mutta jolla hyvin harva kuluttaja, etenkään kotiaan sähköllä lämmittävä omakotiasukas sähkönsä ostaa. Tältä osin tämä vääristää kokonaan kyseisen tutkimustuloksen eikä anna oikeaa kuvaa asiasta, Laine sanoo.

– Nurmijärvi on edullinen kunta asua, elää ja yrittää. Kiinteistöveron osalta pelkästään Uudeltamaalta löytyy 15 kovemmin verottavaa kuntaa. KUUMA-kunnista Nurmijärvi on neljänneksi kevyin kiinteistöverottaja, Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

Kunnan vetovoimasta kertoo esimerkiksi Pientaloteollisuus PTT ry:n viime vuonna julkaisema selvitys siitä, minne omakotitaloja rakennetaan. Selvityksen perusteella Nurmijärvi sijoittui koko maan kuudennelle sijalle.