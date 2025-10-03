Nuori nainen solmi avioliiton ja tuli Suomeen, pian paljastui karmea totuus

Helsingin poliisin rikosylikomisario Ritva Elomaa taustoitti Poliisihallituksen tilaisuudessa tänään, millaisia lähisuhdeväkivaltarikoksia poliisi saa selvitettäväkseen.

Lähisuhdeväkivaltarikokset ovat lisääntyneet Helsingissä useamman vuoden ajan ja tänä vuonna niiksi luokitellut rikokset ovat kasvaneet tammi-elokuussa yli 27 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Lisääntyneet ovat muun muassa pahoinpitelyt sekä vainoaminen. Tyypillisin tapaus on, että entinen tai nykyinen puoliso pahoinpitelee, uhkailee tai vainoaa naista.

Elomaa kuvasi kaksi esimerkkiä kunniaan liittyvästä väkivallasta ja avasi syitä, miksi ilmiöön on niin vaikea päästä viranomaisvoimin käsiksi.

Poliisi tapasi 18-vuotiaan nuoren naisen X helsinkiläisessä turvakodissa. Suomen kansalainen X kertoi tapaamisessa, että häneen on kohdistunut iranilaisen perheensä taholta kontrollia koko hänen elämänsä ajan. Hänen on pitänyt tehdä vain kotitöitä ja opiskella, harrastuksia ei ole ollut. Hän on perheen nuorin lapsi.

Lisäksi X kertoi, ettei hänellä ole yksityisyyttä lainkaan kotonaan. Äiti ja sisko ovat kohdistaneet häneen väkivaltaa kerrasta kahteen kertaan vuodessa. Väkivalta on ollut lyömistä sekä lyömisellä uhkaamista. Myös veli on uhkaillut X:ää.

Elomaan mukaan tämän jälkeen ”kävi, kuten vastaavanlaisissa tapauksissa usein käy”. Poliisikuulustelussa 18-vuotias ei enää kertonut mitään väkivaltaa tapahtuneen, eikä hän halunnut viedä asiaa eteenpäin. Elomaa toteaa, että poliisi joutui tekemään syyttäjälle esitutkinnan rajoitusesityksen ja näin esitutkinta sitten lopetettiin.

– Näytön saaminen on hyvin hankalaa, jos asianomistaja itse ei halua kertoa rikoksista. Läheisten taas, vaikka juuri heitä ei rikoksista epäiltäisikään, ei tarvitse kertoa omista läheisistään, Elomaa sanoi tilaisuudessa.

Toisessa tapauksessa nuoret A ja B menivät Afganistanissa naimisiin. A:n ja B:n perheet sopivat nuorten avioliitosta, kun A oli vielä kotimaassaan Afganistanissa. A saapui tuoreena aviovaimona Suomeen ja hänelle selvisi pian, että hänet oli otettu perheeseen siivoojaksi ja käytännössä piiaksi, Elomaa kertoi.

Anoppi painosti miniää jatkuvasti siivoamaan ja laittamaan ruokaa, ja lisäksi hän painosti A:ta intiimiin kanssakäymiseen B:n kanssa. Kun A oli ottanut puheeksi pettymyksensä, oli anoppi suuttunut ja alkanut huutamaan ja kiroilemaan, sekä kuvaamaan A:ta puhelimellaan.

– Anoppi oli lyönyt A:ta kerran nyrkillä selkään ja hiuksista kiinni pitäen retuuttanut A:n tyhjään huoneeseen, missä oli vain pari patjaa lattialla. A:n mukaan häntä pidettiin huoneessa kolme vuorokautta ilman ruokaa ja juomaa, poliisin tiedoista ilmenee.

Elomaa kertoi, että aviomiehen vanhemmat päättivät palauttaa miniänsä Afganistaniin, mutta nainen sai kiinnitettyä viranomaisten huomion Helsinki-Vantaalla ja pääsi turvakotiin paikalle tulleiden poliisien avustamana. Nainen on Elomaan mukaan nyttemmin poistunut Suomesta.