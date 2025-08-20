Nuoret uskovat turvatilanteen heikkenevän lähivuosina

Tuore kysely paljastaa turvallisuustilanteen vaikuttavan nuorten aikuisten lapsihaaveisiin

Nuorisoala ry:n teettämän kyselyn mukaan peräti 81 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista miehistä ja 93 prosenttia nuorista naisista uskoo Suomen turvallisuustilanteen heikkenevän viiden vuoden sisällä.

Joka kolmas kyselyyn vastannut nuori kertoo maailman turvallisuustilanteen heikentäneen lapsihaaveitaan.

Erityisesti turvallisuustilanne huolettaa 24–30-vuotiaita. Heistä 34 prosenttia sanoo kyselyssä siirtäneensä lapsihaaveita myöhemmäksi tai luopuneensa niistä kokonaan.

– Turvallisuuden tunteen vahvistuminen, tulevaisuususko ja syntyvyys ovat kaikki asioita, joiden negatiivinen trendi ei ratkea sirkustempuilla. Nuoret haluavat samoja asioita kuin kaikki muutkin – rauhaa, kodin ja työn, merkityksellistä tekemistä sekä varmuuden siitä, että huomennakin voi luottaa toiseen ihmiseen ja suomalaiseen yhteiskuntaan, Nuorisoala ry:n vaikuttamistyön päällikkö Petra Pieskä sanoo tiedotteessa.

Niistä nuorista, jotka vastasivat uskovat turvallisuustilanteen heikkenevän, jopa 64 prosenttia on siirtänyt tai luopunut lapsihaaveistaan.

Kysyttäessä, mitä EU:n tulisi tehdä Euroopan turvallisuustilanteen vahvistamiseksi, peräti 62 prosenttia nuorista naisista piti suosituimpana vaihtoehtona diplomatian ja rauhan edistämistä. Nuorista miehistä taas 47 prosenttia valitsi useimmin EU:n yhteisen puolustuksen vahvistamisen.

Kyselyyn vastasi yli 1000 suomalaista 15–30-vuotiaista nuorta osana EU:n nuorisodialogia. Kyselyn toteutti Norstat Finland Oy.