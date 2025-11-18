Norjasta anteeksipyyntö Puolalle – taustalla kova natsiväite

Norjan valtiollinen yleisradioyhtiö NRK on esittänyt anteeksipyynnön kuvailtuaan Varsovassa viime viikolla järjestettyä itsenäisyyspäivän kulkuetta natsimarssiksi. NRK on myöntänyt epäonnistuneen sanavalinnan, kertoo Puolan tapahtumista raportoiva riippumaton englanninkielinen Notes from Poland -ajankohtaissivusto (NfP).

Varsovassa järjestettyyn itsenäisyyspäivän kulkueeseen osallistui NfP:n mukaan tällä kertaa noin 150 000 ihmistä. Kulkueperinteen käynnistivät 15 vuotta sitten eräät nationalistiset ryhmät, mutta siihen osallistuu nykyisin myös paljon valtavirtaa edustavia konservatiiveja, kuten tänä vuonna presidentti Karol Nawrocki.

Kulkueen valtavirtaistumisesta huolimatta NRK kutsui sitä viimeviikkoisessa uutisoinnissaan ”natsien marssiksi Puolassa”.

Tällainen muotoilu on NfP:n mukaan erityisen herkkä asia puolalaisille, jotka kokevat maansa kärsineen toisen maailmansodan aikaisesta natsimiehityksestä kaikkein eniten.

– Sodassa kuoli noin 6 000 000 puolalaista eli 17 prosenttia sotaa edeltäneestä väestöstä, mikä on suurempi osuus kuin missään muussa maassa, NfP muistuttaa.

Puolassa ei myöskään missään vaiheessa ollut natsimiehittäjien kanssa yhteistyöhön suostunutta hallitusta – toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, kuten Norjassa Vidkun Quislingin johdolla.

NRK:n käyttämän natsiluonnehdinnan kerrotaan herättäneen laajaa suuttumusta erityisesti Norjassa asuvien puolalaisten keskuudessa ja johtaneen valituksiin paitsi yleisradioyhtiölle, myös Norjan mediaeettiselle komissiolle ja NRK:n toimintaa valvovalle lautakunnalle. Myös Puolan suurlähetystö Oslossa esitti asiasta protestin ja edellytti oikaisua.

Viime viikon perjantaina NRK:n uutispäällikkö Ole Eivind Henden esitti uutistoimisto PAP:lle antamassaan lausunnossa anteeksipyynnön Norjan yleisradioyhtiön puolesta.

– Käytetty termi ei vastaa NRK:n näkemystä siitä, mistä tässä marssissa oli kyse. Molemmat maamme olivat natsimiehityksen alla. On helppo ymmärtää, millaisia tunteita tällainen termi herättää. Sana ”natsimarssit” oli perusteeton, ja NRK pyytää anteeksi, että sitä käytettiin, hän totesi.