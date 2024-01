Norjan teollisuus voi nyt myydä aseita suoraan Ukrainalle

Norjan hallitus ei viivytellyt ase- ja puolustukseen liittyvän avun kanssa Ukrainalle heti Venäjän hyökkäyksen alettua helmikuussa 2022 ja on jatkanut lahjoituksia sen jälkeen. Apu on organisoitu neljään järjestelyyn: 1) lahjoitukset omista varastoista, 2) kansainvälisen yhteistyön ja rahoitusmekanismien avulla hankitut lahjoitukset, 3) suoraan puolustusteollisuudelta hankitut lahjoitukset ja 4) ukrainalaisen henkilöstön koulutus.

Norjan ulkoministeri Espen Barth Eide toteaa Norjan hallituksen tiedotteessa:

– Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman poikkeuksellisen turvallisuustilanteen takia on elintärkeää, että jatkamme Ukrainan tukemista. Tuki on tärkeää sekä Norjan että muun Euroopan turvallisuudelle. Meidän täytyy suunnitella sen varalle, että laiton hyökkäyssota jatkuu kauan. Siksi hallitus on päättänyt sallia Norjan puolustusteollisuudelle suorat aseiden ja puolustustarvikkeiden kaupat Ukrainan kanssa.

Hallituksen päätös astui voimaan uudenvuodenpäivänä. Hallitus edellyttää, että vienti täyttää Ukrainan kanssa varmistetut tarpeet ja loppukäyttäjän valvonnan, mutta tällä hetkellä norjalaisyritykset voivat siis hakea ulkoministeriöltä vientilupaa Ukrainaan.

Ministeriö korostaa, että luvat myönnetään vain tapauskohtaisesti perusteellisen arvioinnin jälkeen ja niihin sisältyy Norjan vientivalvonnan säädösten noudattaminen.

Vientilupahakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien mukaisesti:

1) Ase- ja puolustustarvikkeita voidaan myydä vain suoraan Ukrainan viranomaisille.

2) Hakemusten täytyy sisältää dokumentaatio, hallituksen vakuutukset koskien loppukäyttöä ja loppukäyttäjää ja uudelleenviennin kieltävä ehto.

3) Aseet ja puolustustarvikkeet täytyy kuljettaa ja toimittaa varmistettujen ja käytössä olevien logistiikkareittien kautta.

4) Hakemukset arvioidaan Norjan vientivalvonnan säädösten ja Norjan hyväksymien kansainvälisten lakien mukaisesti, mukaan lukien YK:n asekauppasopimus.