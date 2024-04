Norjan kunta hakee lupaa 26-tuntiselle vuorokaudelle

Norjalaisen Vadsøn kunnan pormestari Wenche Pedersen hakee kirjeessään Euroopan komissiolle lupaa perustaa Pohjois-Norjaan uusi aikavyöhyke, jossa vuorokauden pituus olisi 26 tuntia, kirjoittaa Politico.

Luvan hakemisen taka-ajatuksena on avittaa paikallisia arvoja, lisätä aikaa perheen kesken ja houkutella alueelle uusia asukkaita. Mukavia ideoita, mutta toteutuksen yksityiskohdat ovat hämärän peitossa. Euroopan komissio vahvistaa saaneensa Pedersenin kirjeen, jossa alue pyytää sitä ohjeistamaan Norjan viranomaisia hyväksymään 26-tuntisen vuorokauden sisältävän aikavyöhykkeen. Miten uusi aikavyöhyke toimisi käytännössä; siitä Pedersen ei ole varma.

– Emme ole paljon miettineet sitä, hän sanoo, kello menee 12:sta 13:een… ja meidän täytyy katsoa, miten käy. Emme usko saavamme myöntävää vastausta, joten emme ole ajatelleet kaikkia yksityiskohtia.

Hänen mukaansa alue on kamppaillut uusien asukkaiden houkuttelemisessa, mutta hän toivoo, että tilanne muuttuu, kun esitellään alueen ainutlaatuisia arvoja.

– Pyrimme “MOREtime”-projektilla juhlistamaan ja mainostamaan tätä ainutlaatuista elämäntapaa tarjoamalla ihmisille tilaisuus nauttia enemmän laatuajasta harrastusten, kuten kalastuksen, metsästyksen tai kielten opiskelun parissa tai yksinkertaisesti olemisesta rakkaiden kanssa, Vadsøn kirjeessä kerrotaan.

Pedersen toteaa Politicolle:

– Mikä on hyvää täällä elämisessä? Se on aika. Me emme juoksen bussien ja junien perässä eikä meillä tarvitse olla pitkä työmatka ja niin edelleen. Olemme hyvin tyytyväisiä elämään tässä osassa Norjaa, jossa meillä on enemmän aikaa olla ystäviemme ja perheidemme kanssa.

Pidentämällä vuorokausien pituutta Pedersen toivoo inspiroivansa ihmisiä muuttamaan syrjäseudulle. Alueen asutuksen varmistaminen on hänen mukaansa tärkeämpää nyt kuin koskaan ennen sen valossa, että Venäjä sotii Ukrainaa vastaan.

– Me pidämme elämäntavastamme ja uskomme sen voivan olla hyvin innostavaa erityisesti perheille, joilla on pieniä lapsia. Uskon, että jokapäiväinen elämä on rauhallisempaa ja parempaa kuin esimerkiksi suurkaupungissa.

Norja ei ole EU:n jäsen, mutta maa kuuluu Euroopan talousalueeseen. Vaikka EU:n direktiivi sääntelee kesäajan järjestelyjä, erillisten aikavyöhykkeiden luominen on eri asia. Komission virkamiehen mukaan aikavyöhykkeet kuuluvat valtioille, joten on epätodennäköistä, että EU pystyisi antamaan lupaa alueelta tulleelle pyynnölle.

Pedersen toivoo kuitenkin ainakin levittävänsä sanaa Pohjois-Norjan ainutlaatuisuudesta.

– Tässä suhteessa olemme Euroopan rikkaimpia alueita, koska… meillä on enemmän aikaa, hän päättää.