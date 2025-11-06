Norjalle maksetaan 375 miljoonaa euroa palautetuista helikoptereista

Norjan hallitus ja NHIndustries ovat päässeet molempia osapuolia tyydyttävään sopuun Norjan NH90-hankintaohjelmaan liittyneessä kiistassa. Sopimuksen seurauksena kaikki osapuolten aloittamat oikeudenkäyntitoimet lopetetaan.

Kiista on ollut pitkä. Norjan hallitus päätti vuonna 2022 lopettaa NH90-helikopterien käyttöönoton Norjan asevoimissa ja lopettaa sopimuksensa koptereita valmistavan NHI:n kanssa. Päätös perustui perusteelliselle analyysille Norjan meritoimintahelikopterien kyvyistä. Siinä todettiin, ettei edes merkittävällä lisäinvestoinnilla olisi mahdollista nostaa NH90:n suorituskyky ja käytettävyys Norjan vaatimalle tasolle.

Norja tilasi 14 NH90-helikopteria vuonna 2001 NHIndustriesilta, joka on Airbus Helicoptersin, Leonardon ja GKN Fokker Aerospacen yhteisyritys. Yli kahdessa vuosikymmenessä se oli saanut vasta kahdeksan täysin toimivaa kopteria, kun alun perin kopterit piti toimittaa vuoteen 2008 mennessä.

Rannikkovartioston operaatioihin ja sukellusveneiden torjuntatehtäviin tarkoitetuilla NH90-koptereilla piti pystyä lentämään vuosittain 3900 tuntia, mutta kopterilaivastolla päästiin vain 700 tuntiin vuodessa. Tämä sai Norjan puolustusministeriön toteamaan selvityksen kautta, että tavoitteeseen ei päästä millään mekaanikkojen työtunti- ja kopterien varaosamäärällä.

Norja ilmoitti palauttavansa NHI:lle siihen mennessä toimitetut kopterit, varaosat ja muut laitteet, mutta yhtiö vaati sen vastineeksi 430 miljoonan euron sopimuskorvauksia sisältäen korot ja muut kulut. Alun perin Norjan puolustusmateriaalivirasto maksoi koptereista 428,4 miljoonaa euroa.

Saavutettu uusi sopimus toteaa, että NHI ottaa takaisin kaikki helikopterit, niihin kuuluvat varaosat, työkalut ja tehtävävarustuksen, saa niiden täyden hallinnan ja palauttaa ne NH90-ohjelmaansa muiden käyttäjämaiden käyttöön. Yhtiö maksaa Norjan hallitukselle 305 miljoonaa euroa aiemmin pankkitakauksina maksetun 70 miljoonan euron lisäksi.

Maaliskuussa 2023 Norja ilmoitti korvaavansa NH90-helikopterit kuudella Sikorsky SH-60 Seahawkilla, joiden tilaushinnaksi tuli 1,18 miljardia dollaria. Viimeiset niistä toimitetaan sopimuksen mukaan vuonna 2027.