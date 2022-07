Norjalaiset lentokoneet joutuneet GPS-häirinnän kohteeksi

Ainakin neljä matkustajakonetta on viime päivien aikana menettänyt GPS-signaalin lentäessään Norjan koillisalueella. Asiasta kertoo Barents Observer.

GPS-signaalin menettäminen johtuu Venäjän tekemästä häirinnästä. Häirintää on tapahtunut aiemminkin, mutta Norjan sotilasviranomaisten mukaan häirintä on nyt yleisempää kuin koskaan aiemmin.

Eniten häirintätapauksia on raportoitu Finnmarkin alueella lähellä Venäjän rajaa. Alueella on yhteensä 11 lentokenttää, joilla on päivittäistä matkustajaliikennettä.

– Näiden häiriöiden lähde on rajan itäpuolella Itä-Finnmarkissa, emmekä puhu laillisesta toiminnasta, Norjan viestintäviranomaisen edustaja Nikolai Gerrard sanoo.

Viranomaisten mukaan matkustajien turvallisuus ei ole ollut uhattuna GPS-häirinnästä huolimatta. Tämä johtuu siitä, että lentäjillä on käytössään vaihtoehtoiset varajärjestelmät laskeutumisen ja lentoonnousun yhteydessä.

Four passenger aircraft have over the last few days lost GPS signals when flying in Norway’s northeastern region. Since Russia's invasion of Ukraine, jamming has been registered more than 20 days. https://t.co/fxWqvWv2af

— The Barents Observer (@BarentsNews) July 9, 2022