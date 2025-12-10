Norja hankkii lisää sukellusveneitä

Norja suunnittelee käyttävänsä 46 miljardia kruunua (3,9 miljardia euroa) kahden sukellusveneen lisähankintaan saksalaiselta TKMS:ltä, jolta se on jo aikaisemmin tilannut neljä sukellusvenettä. Näin Norja auttaa rahoittamaan toisen tuotantolinjan rakentamista Saksassa ja varmistaa samalla, että uudet sukellusveneet saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön.

Norjan suunnitelmaa ovat vauhdittaneet Venäjän jatkuvat provokaatiot mukaan lukien ilmatilarikkomukset sekä huoli siitä, että Venäjä siirtää huomionsa Itämeren alueelle Ukrainan jälkeen. Vladimir Putin on ilmaissut maansa olevan valmis sotaan Eurooppaa vastaan.

– Norja on rannikko- ja merivaltio, ja sukellusveneet ovat ehdottoman keskeisiä maamme puolustamisessa. Kuudella sukellusveneellä asevoimat pystyvät operoimaan useammilla aluksilla useammissa paikoissa samanaikaisesti. Tällä on vahva pelotevaikutus kehen tahansa potentiaaliseen vastustajaan, sanoi puolustusministeri Tore O. Sandvik lausunnossaan.

Hänen mukaansa Venäjän asevoimien aktiivisuus Pohjois-Atlantilla ja Barentsinmerellä on kasvanut. Nyt tilatut sukellusveneet auttavat vahvistamaan Naton kykyä Pohjois-Atlantin ja pohjoisten merialueiden hallinnassa ja puolustuksessa, hän sanoi.

– Naton pohjoisina silminä ja korvina meidän kyvyllemme osoittaa läsnäoloa, valvoa ja toimia pelotteena on asetettu suuremmat vaatimukset kuin naapureillemme. Tässä kontekstissa sukellusveneet ovat korvaamattomia, Sandvik totesi.

Naapurimaa Tanskan arktisen johtoportaan komentaja kenraalimajuri Sören Andersen varoitti hiljattain julkaistussa haastattelussa, että hän odottaa Venäjän alkavan aseistaa pohjoista, jos ja kun sota Ukrainassa päättyy. Niin kutsuttua Bear Gapia – linjaa Norjan rannikolta Karhusaaren kautta Huippuvuorille – pidetään Venäjän ohjussukellusveneiden pääsiirtymäalueena Barentsinmeren suhteellisen matalista vesistä Norjanmeren ja Atlantin syvempiin vesiin.

Britannia ilmoitti viime elokuussa Norjan tilaavan ainakin viisi brittiläisvalmisteista, sukellusveneiden torjuntaan varustettua Type-26:n fregattia 10 miljardilla punnalla (11,5 miljardilla eurolla). Joulukuun alussa Britannia ilmoitti uudesta Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta, joka sisältää yhteisoperoinnin Venäjän vedenalaista uhkaa vastaan Pohjois-Atlantilla.