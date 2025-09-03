Talouskasvun edellytykset ovat Nordean mukaan parantuneet

Kun pahimmat skenaariot kauppasodan eskaloitumisesta vältettiin, on Suomen talouskehityksessä alkanut näkyä merkkejä paremmasta, toteaa Nordea talousennusteessaan.

Yritysten luottamuksessa ja teollisuuden tilauksissa nähdään jo kasvua, eivätkä Yhdysvaltain tullit ole lyhyellä aikavälillä aiheuttaneet ylitsepääsemätöntä harmia vientiteollisuudelle. Myös kesän aikana kertynyt korttidata antaa viitteitä kulutuksen asteittaisesta piristymisestä, pankki kertoo.

Nordean ekonomisti Juho Kostiaisen mukaan kuluttajien heikko luottamus on toistaiseksi pitänyt säästämisen korkeana ja kulutuksen matalana, mikä on painanut etenkin palvelusektorin ja kaupanalan työllisyyttä.

– Kuluttajien ostovoiman koheneminen on jatkunut tänä vuonna, kun laskenut korkotaso on alentanut lainanhoitomenoja entisestään ja hidastunut inflaatio pitää muut kulut kurissa. Odotammekin kulutuksen kääntyvän vaiheittain kasvuun, hän arvioi.

Rakentaminen yhä jäissä, mutta muiden investointien tilanne näyttää valoisemmalta

Vanhojen asuntojen kauppa on piristynyt tänä vuonna selvästi ja hintojen lasku on hidastunut. Asuntojen myyntiajat ovat kuitenkin edelleen pitkiä ja vuokramarkkinoilla käyttöasteet ovat matalia. Markkinoiden ylitarjonta pitääkin vuokrat ja hinnat vielä kurissa.

Kostiainen toteaa, että asuntojen ylitarjonta pitää rakentamisen edelleen jäissä.

– Lisäksi ensi vuodelle kaavaillut ARA-valtuuksien leikkaukset vähentävät aloituksia korkotuetuissa asunnoissa, jotka ovat vastanneet noin puolesta tämän vuoden asuinrakentamisesta. Rakentamisen käännettä joudutaankin odottamaan vuoteen 2027.

– Muut investoinnit ovat pitäneet ennakoitua paremmin pintansa kauppapoliittisesta epävarmuudesta huolimatta, ja datakeskukset, akkuhankkeet sekä julkiset infrahankkeet ovat olleet kasvussa, Kostiainen kertoo.

Suomen taloudelle Nordea ennusta tänä vuonna 0,5 prosentin kasvua. Ensi vuonna kasvun arvioidaan kiihtyvän 1,5 prosenttiin, kun epävarmuuden väheneminen saa kulutusta ja investointeja liikkeelle.

Vuodelle 2027 Nordea ennakoi kahden prosentin kasvua, kun myös rakentaminen ja kansainvälisen talouden vahva veto alkaa jälleen tukea talouden kysyntää.