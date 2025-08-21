Nord Stream -putkiräjäytyksissä pidätys: Huvijahti johti Saksan poliisin jäljille

Syksyllä 2022 tapahtuneeseen Nord Stream -kaasuputkien räjähdykseen osallisuudesta epäilty mies on pidätetty Italian Riminillä. Asiasta kertovat esimerkiksi italialainen La Reppublica -lehti ja Saksan valtiosyyttäjänvirasto. Hän on Ukrainan kansalainen ja nimeltään Serhii K.

Mies on Saksan syyttäjäviranomaisen mukaan Misano Adriaticon poliisin hallussa ja hänet ja luovutetaan Saksaan. Syyttäjän mukaan Serhii K. oli osa ryhmää, joka asetti räjähteitä Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputkiin Bornholmin saaren lähellä syyskuussa 2022. Serhiin epäillään olleen yksi operaation koordinaattoreista. Hän ja hänen rikoskumppaninsa käyttivät kuljetukseen Rostockista lähtenyttä purjevenettä, joka oli aiemmin vuokrattu saksalaiselta yritykseltä välikäsien kautta väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia käyttäen.

Wall Street Journal -lehti kertoi viime vuonna, että tällä Andromeda -nimisellä jahdilla toimintaryhmään kuului palveluksessa olevia Ukrainan asevoimien upseereita sekä siviilejä. Heidän käyttöönsä vuokrattiin Saksasta huvijahti nimeltä Andromeda. Jahdin kapteeniksi tuli upseeri, joka muutoin taistelee rintamalla sodassa Venäjän hyökkäystä vastaan. Neljä jahdin henkilökunnasta oli siviilisukeltajia, joilla oli pitkä kokemus syvänmerensukelluksesta.

Andromedalla sukeltajat työskentelivät lehden mukaan pareina. Huonon sään vuoksi tiimi teki pysähdyksen Ruotsissa Sandhamnin satamassa, jossa muut veneilijät kiinnittivät huomiota siihen, että Andromedalla oli Ukrainan lippu.

Nord Stream -putkien räjäyttämiseen käytettiin HMX-räjähdettä, joka tunnetaan myös nimellä oktogeeni. Räjähteissä oli WSJ:n mukaan aikalaukaisin.

Räjäytysten jälkeen tiimille oli tullut kiire poistua Andromeda-alukselta, jonka Saksan viranomaiset saivat takavarikoitua. WSJ:n mukaan tiimi ei ollut siivonnut jälkiään. Saksalaiset löysivät alukselta sormenjälkiä, dna:ta ja räjähdejäämiä. Myös heidän käyttämänsä Iridiumin satelliittipuhelimen numero ja sitä kautta laitteen paikannustiedot saatiin. Niistä piirtyi Andromedan reitti.

Tämä väite on uskottava, sillä satelliittipuhelinten paikannustieto todella välittyy palveluntarjoajalle. Jotkin palveluntarjoajat jopa listaavat paikannustiedot suoraan asiakkaalle lähetettyyn puhelinlaskuun.

Aluksen vuokrannut ukrainalainen liikemies oli käyttänyt Googlen sähköpostia. Yhtiö luovutti postit Yhdysvaltojen viranomaisille, joka luovutti ne tutkintaan. Kävi ilmi, että liikemies oli ollut yhteydessä myös ruotsalaisiin huvijahtivuokraamoihin toukokuussa 2022, vaikka päätyi lopulta vuokraamaan juuri Andromedan Saksan Rostockista.

Saksan viranomaiset olivat WSJ:n mukaan kärryillä Nord Stream -putkien räjäyttäjien alkuperästä jo marraskuussa 2022. Kesäkuussa 2024 Saksa etsintäkuulutti yhden sabotaasitiimin jäsenen. Hän oli tallentunut saksalaiseen nopeuskameraan ajaessaan pakettiautolla sabotaasitiimiä Puolasta Saksaan. Mies asui perheineen Puolassa, mutta Puola ei reagoinut pidätysmääräykseen. Onko kyseessä nyt pidätetty Serhii K, ei ole tiedossa. Miksi Serhii K oli Italiassa, ei ole vielä tiedossa sekään.