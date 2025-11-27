Verkkouutiset

Tanskan pääesikunnan kuva räjähdyksen aiheuttamasta kaasuvuodosta Tanskan aluevesillä Bornholmin lähellä 29. syyskuuta 2022. / AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Nord Stream -iskuista epäilty luovutetaan Saksaan

  • Julkaistu 27.11.2025 | 14:47
  • Päivitetty 27.11.2025 | 14:47
  • Nord Stream
Italia ja Puola ovat ratkaisseet kahden epäillyn tapaukset aivan eri tavoin.
Italia luovuttaa Nord Stream -kaasuputkiin kohdistuneesta iskusta epäillyn ukrainalaismiehen Saksaan. Luovutus tapahtuu ukrainalaisten medioiden mukaan tänään torstaina. Mies on vastustanut luovuttamista, mutta Italian korkein oikeus hylkäsi hänen valituksensa viime viikolla.

Serhii-niminen mies pidätettiin Riminillä elokuussa, kun tämä oli matkustanut sinne lomalle perheensä kanssa.

Serhiin epäillään olleen mukana Andromeda-nimisessä veneessä syyskuussa 2022. Saksassa tehdyn esitutkinnan mukaan ukrainalainen tiimi vuokrasi huvijahdin Rostockista ja purjehti sillä Nord Stream -putkien lähelle. Andromedalta käsin operoi sukeltajien tiimi, joka vei putkien lähelle räjähteitä. Sekä Nord Stream 1 että Nord Stream 2 tuhoutuivat räjähdyksissä syyskuun lopulla 2022.

Saksan syyttäjänviraston tutkijat eivät usko, että Serhii oli yksi putkien luo sukeltaneista. Hänellä on saksalaisten medialähteiden mukaan ollut jonkinlainen koordinaattorin rooli. Serhiin tiimitoveriksi epäilty Volodymyr-niminen ukrainalainen on tavoitettu Puolasta. Puola on kieltäytynyt luovuttamasta miestä, vaikka Saksa on luovuttamista vaatinut.

Miesten eriävien kohtaloiden taustalta löytyy Italian ja Puolan erilainen laintulkinta, kertoo puolalainen Energytyka24. Puolassa oikeus on katsonut, että Nord Stream -putkien sabotaasi on laillinen sotatoimi. Italian tulkinnassa toimi on ollut laiton osin siksi, ettei Ukrainan valtio ole virallisesti ilmoittanut putkien räjäytyksen olleen sotatoimi eikä myöskään luovutusta vaativa Saksa ole nimennyt sitä sotatoimeksi.

 

 

 

 

