Vladimir Solovjov. Russian Media Monitor/YouTube

Nolo moka Venäjän mediassa – propagandisti raivostui

Vladimir Solovjov haukkui tiiminsä suorassa lähetyksessä.
Kremlin propagandisti Vladimir Solovjov menetti malttinsa videoidussa radiolähetyksessä teknisten ongelmien vuoksi.

Venäjän propagandaa suoltava televisio- ja radiojuontaja kävi läpi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sunnuntaista Floridan-tapaamisen antia.

Venäjän mediaa seuraavaa Russian Media Monitor -kanavaa YouTubessa ylläpitävä toimittaja Julia Davis on jakanut videon (jutun alla) X-palvelussa.

Solovjov haukkui tiimiänsä ”k……..i”, koska hänen pyytämiään videopätkiä huipputapaamisen tiedotustilaisuudesta ei onnistuttu näyttämään lähetyksessä.

Hän paheksui toistuvasti tiiminsä epäpätevyyttä ja oli selvästi erittäin närkästynyt tilanteesta, joka oli kiusallinen hänen kannaltaan. Lopulta osa videopätkistä saatiin pyörimään.

Solovjovin mielestä Venäjä sai Floridan-tapaamisen osalta ”tyrmäysvoiton”. Donald Trump keskusteli ennen tilaisuutta puhelimitse Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Solovjovin mukaan Trump ei maininnut Floridassa mitään Venäjään kohdistetuista pakotteista, Eurooppaan jäädytettyjen venäläisvarojen käyttämisestä, länsimaisista joukoista Ukrainassa tai tulitauosta.

– Kaikki Ukrainan pääpointit ovat kadonneet. Me olemme saavuttaneet tyrmäysvoiton. Me valmistauduimme mestarillisesti tähän kaikkeen, ja se onnistui, Solovjov julisti progandistiseen sävyyn.

Volodymyr Zelenskyi ja Donald Trump esiintyivät sunnuntaisessa tiedotustilaisuudessa optimistisina. Tapaamisessa oli kuulemma saavutettu edistystä rauhansuunnitelman ja sen ehtojen suhteen.

Zelenskyi totesi myöhemmin, että Yhdysvallat olisi valmis takaamaan Ukrainan turvallisuuden 15 vuodeksi sen jälkeen, kun rauhansopimus on allekirjoitettu.

Trumpin mukaan päävastuu Ukrainan turvallisuudesta olisi Yhdysvaltain tukemalla Euroopalla. Trump ei ole toistaiseksi vahvistanut asiaa täysipainoisesti.

Zelenskyin mukaan pahimmat esteet rauhan tiellä ovat aluekysymykset ja kysymys Zaporizzjan ydinvoimalan hallinnasta.

Venäjä on jo aikaisemmin kieltäytynyt tulitauosta sekä turvatakuista, joissa ovat mukana Euroopan maat. Kreml vaatii myös Ukrainan vetäytymistä kokonaan Donbasin alueelta.

