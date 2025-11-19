Nokialta yllätys: Perustaa puolustusteollisuuden yksikön

Verkkolaitteita valmistava Nokia perustaa puolustusteollisuuden ratkaisuille oman erillisen Nokia Defense -yksikön. Yksiköstä tulee yhtiön mukaan puolustusratkaisujen keskeinen ”go-to-market” sekä tutkimus- ja kehityskeskus, yhtiö tiedotti keskiviikkona.

Yhdysvalloissa toimiva Nokia Federal Solutions on luonut vahvan pohjan yksikön toiminnalle, ja Nokia näkee merkittäviä mahdollisuuksia vauhdittaa verkko- ja mobiili-infrastruktuurin ydinteknologioihin perustuvien puolustusratkaisujen kehittämistä Yhdysvalloissa, Suomessa ja muissa liittolaismaissa.

Nokia järjesti keskiviikkona pääomamarkkinapäivän ja julkisti muun muassa uuden strategian, päivitetyn toimintamallin sekä uuden pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen.

Uuden strategian viisi painopistealuetta ovat: I) kasvun vauhdittaminen tekoäly- ja pilvipalveluissa, II) johtajuus mobiiliverkoissa tekoälynatiivien ja 6G-verkkojen aikakaudella, III) kasvun edistäminen innovoimalla yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa, IV) pääoman kohdistaminen liiketoiminnan osa-alueisiin, joissa Nokia voi erottautua kilpailijoista sekä V) kestävien tuottojen mahdollistaminen.

Nokia järjestelee uudelleen toimintonsa kahteen päätoimintasegmenttiin vastatakseen paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja kiihdyttääkseen innovaatioita tekoälyn kasvattaessa kysyntää edistyneille verkkoratkaisuille. Järjestely astuu voimaan vuoden 2026 alussa.

Nokia näkee Verkkoinfrastruktuuri-segmentissä merkittävää kasvupotentiaalia. Sen tavoitteena on hyödyntää täysimittaisesti tekoälyn ja datakeskusten rakentamisen synnyttämää nopeaa kysynnän kasvua sekä jatkaa tuotekehitystä verkkoliikenteen asiakkaille.

Uusi Mobiili-infrastruktuuri-segmentti tuo yhteen Nokian ydin- ja radioverkot sekä Technology Standards -liiketoiminnon (entisen Teknologia-liiketoimintaryhmän). Segmentin tavoitteena on saavuttaa johtajuus ydin- ja radioverkoissa toimialan siirtyessä 6G:hen ja tekoälynatiiveihin verkkoratkaisuihin.

Nokia esittää pitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteekseen 2,7–3,2 miljardin euron vertailukelpoisen liikevoiton saavuttamisen vuoteen 2028 mennessä kasvaen viimeisen 12 kuukauden liikevoitosta, joka oli 2,0 miljardia euroa. Tämä on erillinen pitkän aikavälin tavoite, eikä se ole osa konsernin taloudellisia näkymiä.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin keskiviikkona, että Nokia vaihtaa myös hallituksensa puheenjohtajan. Uudeksi puheenjohtajaksi ollaan nimittämässä Timo Ihamuotila, kertoo kaksi lähdettä HS:lle. Nykyinen puheenjohtaja Sari Baldauf on ilmoittanut luopuvansa luottamustehtävästään ensi kevään yhtiökokouksessa.