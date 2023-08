Nigerin vallankaappaaja on koulutettu USA:ssa

The Interceptin mukaan Nigerissä vallan kaapannut erikoisjoukkojen komentaja, prikaatikenraali Moussa Salaou Barmou on Yhdysvaltain asevoimien kouluttama. Georgian Fort Benningissä ja Washingtonin kansallisessa puolustusakatemiassa opiskellut ja harjoitellut Barmou kaappasi vallan Nigerin presidentti Mohamed Bazoumilta 26. heinäkuuta.

Barmoun vallankaappaus ei kuitenkaan ole ensi kerta, kun sotilaskoulutuksen Yhdysvalloissa saanut afrikkalaisupseeri on ollut mukana siviilihallinnon kukistamisessa tai sen yrityksessä Länsi-Afrikassa. Ensimmäinen oli Mauritaniassa vuonna 2008, jota on seurannut Mali (2012), Gambia (2014), Burkina Faso (2014 ja 2015), Mali (2020 ja 2021), Guinea (2021), Burkina Faso (2022) ja Niger (2023). Koko Sahelin alue Saharan eteläpuolella on jo pitkään ollut epävakaa ja väkivallan repimä. Kun vielä vuosina 2002–2003 Yhdysvaltain ulkoministeriö raportoi alueelta yhdeksän terrori-iskua, viime vuonna pelkästään Burkina Fasosta, Malista ja Länsi-Nigeristä raportoitiin yhteensä 2 737 terrori-iskua.

Yhdysvallat on sijoittanut Nigerin rauhoittamiseen yli 500 miljoonaa dollaria vuosikymmenessä. Yhdysvaltain joukot ovat kouluttaneet, neuvoneet ja avustaneet Nigerian asevoimia, osallistuneet taisteluihin maata riivaavia, väkivaltaisia islamistimilitantteja vastaan, ja amerikkalaissotilaita on kuollutkin taisteluissa. Yhdysvaltain sotilashenkilöstön määrä maassa on kasvanut vuosikymmenessä sadasta yli tuhanteen.

Keskittyminen terrorismin vastaiseen toimintaan on ollut osa ongelmaa, koska varsinkin Länsi-Sahelin alueen epävakautta ruokkivat ongelmat eivät ole sotilaallisia, vaan syynä on ihmisten turhautuminen köyhyyteen, Ranskan jälkikolonialistisiin toimiin, maiden eliitin korruptioon sekä poliittisiin ja etnisiin jännitteisiin ja vääryyksiin.

Tilannetta Yhdysvallat on yrittänyt parantaa kuitenkin vain lähettämällä aseita ja kouluttamalla sotilaita käymään itse sotaa terroristeja vastaan. Samalla on voimaannutettu alueen asevoimia valtioiden muiden instituutioiden kustannuksella, mikä on edesauttanut sotilasvallankaappauksia.