Entinen Viron ulkomaantiedustelun johtaja, turvallisuusasiantuntija Rainer Saks kirjoittaa Postimiehessä, että Venäjän ja Yhdysvaltain presidentin erityislähettiläiden tapaamisessa ei todellisia saavutuksia tehty ja USA:n sekä Venäjän presidentin jatkotapaamista ei suunnitella.

– Venäjän näkökulmasta kyse ei ole neuvotteluista, vaan keskusteluista rauhansopimuksen yleisistä periaatteista, huomauttaa Saks.

Venäjän ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Ušakov sanoi, että muutamat Yhdysvaltojen esitykset olivat hyväksyttäviä, mutta muutamat taas eivät.

– Hän mainitsi erikseen, että kyse ei ole niinkään sanamuodoissa, vaan USA:n ehdottamien ratkaisujen sisällössä. Ušakov ei yksityiskohtia maininnut, mutta hänen mukaansa vakavin on aluekysymys, mikä on varmasti myös totta, arvioi Saks ja jatkaa:

– Näiden kommenttien ja tähänastisten tiedonmurusten perusteella voi sanoa, että Venäjän presidentti ainakin halusi jättää USA:n erityislähettiläille vaikutelman, että hän otti tapaamisen erittäin tosissaan. Presidentti [Vladimir] Putin on pakotettu näitä neuvotteluita käymään, koska USA:n presidentti voi erittäin nopeasti ja voimakkaasti vahingoittaa Venäjän etuja sekä lisätä tukea Ukrainalle siten, että edes taktisen menestyksen saavuttaminen on mahdotonta.

Saks arvioi, että tämä neuvottelupakko on Vladimir Putinin todellinen heikkous.