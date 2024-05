Neuvostosotilaiden hautapaikkaa tärvelty pääkaupungissa

Helsingin Kivikon neuvostosotavankien hautapaikalla on tehty ilkivaltaa toukokuussa kahdesti. Hautapaikalle on haudattu 34 neuvostosotilasta, joista suurin osa on sotavankileirin vankeja.

Ilkivallasta on tehty rikosilmoitus ja Helsingin poliisi on kirjannut rikosilmoituksen vahingontekona ja hautarauhan rikkomisena. Hautakohteisiin kohdistuva ilkivalta ei ole sallittua, vainajia tulee kunnioittaa Suomen lakien mukaisesti. Hautoihin kohdistuva ilkivalta täyttää hautarauhan rikkomisen tunnusmerkit.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Poliisi on aloittanut asiassa esitutkinnan, kertoo rikoskomisario Ville Niskanen Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Geneven rauhansopimuksen mukaisesti Suomi on sotien päättymisestä lähtien sitoutunut hoitamaan Suomen alueella olevien venäläisten eli neuvostoliittolaisten sotilaiden ja sotavankien hautoja.

Venäläisten sotavainajien hautojen hoito Suomessa perustuu Suomen hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä solmittuun sopimukseen. Sopimuksen taustalla on Genevessä 12. päivänä elokuuta 1949 tehtyjen yleissopimusten asianomaiset määräykset.

– Valtiosopimus on edelleen voimassa ja se sekä Geneven rauhansopimus velvoittavat Suomen valtion hoitamaan hautoja. Hautapaikkoihin kohdistuva ilkivalta on tuomittavaa. Mikäli hautakohteisiin kohdistuu ilkivaltaa tai muuta epäasiallista toimintaa, asia siirtyy poliisitutkintaan, kertoo johtaja Anu Liljeström Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Valtiosopimuksen mukaan Venäjän federaation hallituksella on vastaavasti velvoite turvata Venäjän alueella olevien suomalaisten sotilaiden hautapaikkojen ja muistomerkkien suojelu ja oikeus niiden säilyttämiseksi.

– Jokaisella ilkivallanteolla on valitettavia seurannaisvaikutuksia myös Suomen viranomaisten ja Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen mahdollisuuksiin hoitaa asianmukaisella tavalla Venäjällä olevia suomalaisten sotilaiden hautapaikkoja ja niiden muistomerkkejä, korostaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdisty ry:n puheenjohtaja Pertti Suominen.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys vastaa valtionsopimuksen käytännön toimista Suomessa. Hautojen hoitotehtävää hoitaa Itä-Suomen aluehallintovirasto tekemällä hoitosopimukset eri tahojen kanssa venäläisten hautapaikkojen ja muistomerkkien hoitamisesta.