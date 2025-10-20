Espoolainen Lassi Jyrkkiö kirjoittaa Länsiväylässä ”Espoon rautaesiripusta” ja Muulon sillasta, jolla on ainutlaatuinen historiallinen merkitys ja jota hän toivoisi noteerattavan vahvemmin edes kyltillä.

Muulon silta eli Bastvikinsilta, Kivenlahden silta, vie Länsiväylän päässä Espoosta Kirkkonummelle. Syyskuussa 1944 sillasta tuli Suomen ja Neuvostoliitolle luovutetun Porkkalan/Kirkkonummen/Degerbyn alueen raja.

Silta on yhä käytössä Länsiväylän rinnalla jalankulkuväylänä ja sen osoite on Vanha Jorvaksentie. Silta oli Porkkalan vuokra-alueen Suomen puolen keskeisin symboli ja ainoa virallinen rajanylitysasema Neuvostoliiton kanssa.

Porkkalan palautuksesta tuli syyskuussa kuluneeksi 70 vuotta. Porkkalan Parenteesi -yhdistys huolehtii vuokra-ajan perinnön säilyttämisestä, mutta Jyrkkiön mukaan ”Porkkala” soittaa yhä historian kelloja.

– Toisaalta nimitys voi hämätä. Moni voi esimerkiksi erehtyä alueen sisältäneen vain nykyisen kartasta löytyvän “Porkkalan”, jonne myös “Porkkalan” tienviitat Länsiväylältä johtavat: Porkkalanniemen. Niemi oli kuitenkin vain murto-osa muun muassa kaksi kolmasosaa suuresta Kirkkonummesta sisältäneestä vuokra-alueesta, hän huomauttaa.

– Vielä harvempi nykyään väkirikkaan Espoon länsiosan asukkaista tuntenee lähialue Porkkalan palautuksen vaikutuksen: Sten Björkmanin mukaan se mahdollisti esimerkiksi Olarin, Matinkylän ja Soukan laajemman asuinrakentamisen. Vuokra-alue sijaitsi siis hämmästyttävän lähellä myös Helsingin keskustaa.

Jyrkkiö kysyy, kuinka moni pitäisi tänään Ukrainalle realistisena rauhanehtoa, jossa Venäjälle luovutettaisiin tukikohta Kiovan metrolinjan varrelta. Nykyinen Kivenlahden metroasema sijaitsee kivenheiton päässä Muulon sillalta.

– Nykyään se möllöttää matalalla profiililla Länsiväylän kupeessa kevyen liikenteen käytössä. Vaikka se on viisaasti suojeltu ja erillinen Porkkalan muistomerkki on lähellä, itse sillan ainutlaatuista historiallista merkitystä toivoisi noteerattavan vahvemmin edes kyltillä. Vaikka silta symboloi vaarallista ja karua aikaa, sen äärellä muistaa myös asioiden voivan muuttua paremmiksi, Lassi Jyrkkiö kirjoittaa.