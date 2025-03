Nettikäyttäjiä valvovia amerikkalaisia laitteita on tuotu Venäjälle

Viime vuonna Venäjälle tuotiin yhdysvaltalaisen Check Point Software Technologiesin laitteita yli kolmen miljoonan dollarin arvosta ja lisäksi miljoonalla dollarilla laitteita sen kilpailijalta Fortinetilta. Latvialainen tutkivaan journalismiin erikoistunut media The Insider löysi ne tutkittuaan tullin tietokantoja. Mainitut yhtiöt valmistavat laitteita Taiwanilla, josta ne on tuotu Sri Lankan ja Malesian kautta Venäjälle.

Median käyttämän asiantuntijan mukaan toimitettuja laitteita käytetään pääasiassa yritysten suojeluun. Niillä estetään työntekijöitä pääsemästä estetyille sivustoille ja rajoitetaan pikaviestipalvelujen ja VPN:n käyttöä informaation välittämiseen. Niitä tarvitaan myös epäilyttävän toiminnan vastatoimiin sekä huijarien käyttämien työkalujen rajoittamiseen.

Asiantuntija katsoo, että vaikka samoja teknologioita voidaan käyttää yleiseenkin Internetin sensurointiin, niitä käytetään todennäköisemmin asevalmistajien, kuten panssarivaunuja valmistavan Uralvagonzavodin verkkoliikenteen valvonnan tiukentamiseen. Laitteet auttavat vähentämään ulkomaisen teollisuusvakoilun ja sabotaasin riskejä.

Check Pointin laitteiden venäläisten ostajien joukossa ovat muun muassa avainkomponentteja Internetin suodattamiseen ja estämiseen toimittava Retecomputers LLC ja datakeskusten laitteiden maahantuoja Kompliga LLC. Laitteiden myyjinä ovat toimineet melko tuntemattomat kaakkoisaasialaiset yhtiöt. Check Point sen sijaan kieltää kaiken osallisuutensa Yhdysvaltojen vientirajoituksia rikkoneeseen tuotteiden myyntiin Venäjälle.

Fortinetin laitteiden suurin maahantuoja Venäjällä on IT-infrastruktuurin ratkaisuja myyvä F5 ja pääasiallinen viejä on kiinalainen Karon Co., Ltd. The Insiderin kysymykseen Fortinet vastasi 7. maaliskuuta 2022 julkaistulla tiedotteella, jossa yhtiö ilmoittaa lopettavansa kaiken liiketoiminnan Venäjän kanssa ja tuomitsee Venäjän kyberhyökkäykset.