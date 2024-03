Neljä tärkeää merikaapelia rikottu – Pekka Toverilta varoitus

Kansanedustaja, kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok). kirjoittaa X-alustalla Punaisenmeren merikaapeli-iskuista ja toteaa, että kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma.

– Nyt meillä on jo globaali ongelma. Jos kansainvälisesti merkittävään tietoliikenneinfrastruktuuriin ja meriliikenteeseen iskemiseen ei puututa nopeasti, tämä yleistyy. Siihen ei ole varaa, Toveri sanoo.

Hän viittaa viime viikolla ilmestyneeseen The Maritime Executiven juttuun, jonka mukaan jopa neljässä merikaapelissa on raportoitu vikoja Punaisellamerellä. Lehden mukaan Punaisenmeren valokuitukaapeleiden välityksellä liikkuu noin 17 prosenttia koko maailman datasta.

CNN kertoi eilen, että vedenalaisten kaapeleiden vauriot aiheuttavat häiriöitä televiestintäverkoille ja Internet-yhteyksille ja palveluntarjoajat ovat joutuneet uudelleen reitittämään jopa neljänneksen Aasian, Euroopan ja Lähi-idän välisestä liikenteestä.

Hongkongisssa toimivan HGC Global Communicationsin mukaan eri yhtiöiltä on ”katkaistu” yhteensä neljä kaapelia, mutta yhtiö ei CNN:n mukaan yksilöinyt vaurioita eikä sitä, ketkä mahdollisesti ovat tekojen taustalla.

Laivaiskujaan kuukausia jatkaneiden Huthi-kapinallisten varoitettiin hiljattain voivan iskeä vedenalaisiin kaapeleihin Punaisellamerellä. Verkkouutiset kertoi tuolloin, että kapinallisten kyvykkyydet eivät luultavasti riitä syvällä kulkevien yhteyksien vahingoittamiseen, ainakaan ilman Iranin tukea, mutta osa kaapeleista kulkee verrattaen matalassa vedessä. Niille pystyy Maritimen mukaan myös sukeltamaan.

CNN:n mukaan israelilainen uutismedia Globes väitti viime viikolla, että huthit olisivat kaapelivaurioiden takana. Jemeniläinen kapinallisjohtaja Abdel Malek al-Houthi kiisti iskut.

– Meillä ei ole aikomusta ottaa kohteeksi merikaapeleita, jotka tarjoavat alueen maille Internetin, hän sanoi.

