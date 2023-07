Näytösoikeudenkäynnit jatkuvat Venäjällä – suunnitteilla kovemmat rangaistukset

Venäjän asevoimat on järjestänyt viime aikoina useita näytösoikeudenkäyntejä, joissa asepalvelukseen määrättyjä reserviläisiä syytetään sotilaskarkuruudesta, kertoo Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen Twitterissä.

– Tulan alueella järjestettiin jälleen yksi näytösoikeudenkäynti liittyen sotilaskarkuruuteen. Sotilasoikeus tuomitsi kyseisen miehen viideksi vuodeksi rangaistussiirtolaan. Tuomio julistettiin 200 sotilaasta koostuvan yleisön edessä, hän sanoo.

Owenin mukaan tämänkaltaisilla näytösoikeudenkäynneillä pyritään saamaan Venäjän asevoimia riivaava sotilaskarkuruus kuriin.

Tulan alueen oikeuslaitos kertoo Telegram-kanavallaan, että P.A. Shaparov -niminen mies ei ilmoittautunut palvelukseen 22. marraskuuta 2022 liikekannallepanomääräyksen mukaisesti. Sen sijaan hän jäi kotiin, kunnes antautui vapaaehtoisesti sotilaspoliisille 13. helmikuuta 2023. Hän myönsi syyllisyytensä oikeudenkäynnissä.

– Rangaistukset sotilaskarkuruudesta voivat pian koventua huomattavasti, Chris Owen sanoo.

Venäjän duuman kerrotaan muuttaneen kansalaisuutta koskevaa lakia, jotta valtio voi tarvittaessa riistää kansalaisuuden ihmisiltä sellaisten toimien seurauksena, ”jotka uhkaavat kansallista turvallisuutta”. Tällaisia toimia ovat sotilaskarkuruus, Venäjän asevoimien häpäisy ja yllyttäminen ääritoimintaan. Asiasta kertoo Kommersant-lehti.

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 24, 2023