Naton suunnitelma tähtää Donald Trumpin pään kääntämiseen

Britannia, Ranska ja Saksa tukevat Naton yhteisiä Grönlantiin suuntautuvia ”Arctic Sentry” -operaatioita, joissa Yhdysvaltain joukot olisivat mukana ja joilla vakuutettaisiin presidentti Donald Trump liittokunnan tahdosta suojella Grönlannin ja sitä ympäröivän alueen turvallisuusintressejä.

Liittokunnan aihetta koskevat keskustelut aloitettiin lähettiläiden kesken viime viikolla. Perjantaina mukaan liittyivät videoyhteyden välityksellä Britannian pääministeri Keir Starmer, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz.

– Sovittiin, että Naton pitää lisätä arktisen alueen turvallisuutta vastustajien, kuten Venäjän, pelotteeksi, totesi yksi lähettiläistä.

Euroopan Nato-maat ovat olleet tyrmistyneitä Trumpin puheista, joiden mukaan hän haluaa Yhdysvaltojen ”omistavan” Grönlannin. Hän on varoittanut, että jos Yhdysvallat ei saavuta sitä helpolla tavalla, niin sitten se tehdään vaikealla tavalla, viitaten voimankäyttöön.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on kuvannut tilannetta Naton ”risteyskohdaksi” ja ”kohtalon hetkeksi”.

– Jos kääntää selkänsä Nato-yhteistyölle uhkaamalla liittolaista – mikä on ennennäkemätöntä – kaikki päättyy. Ja minä tarkoitan sitä, hän totesi Tanskan Nyborgissa pidetyssä kokouksessa.

Naton Euroopan jäsenmaiden lähettiläiden keskusteluiden tuloksena pyritään saamaan Trumpin tuki Naton uskottavuuden parantamisella arktisella alueella Washingtonin silmissä, sementoimaan Yhdysvaltain joukot mukaan liittokunnan operaatioihin ja purkamaan Grönlantiin liittyvää jännitettä. Lähiviikkoina käynnistyvien operaatioiden mallina olisi viimevuotinen Baltic Sentry, jossa lisättiin pysyvästi ilma- ja meripartiointia vahingontekojen ja sabotaasin estämiseksi alueen energian ja telekommunikaation infrastruktuuria vastaan.

The Timesin diplomaattilähteiden mukaan liittokunnalla ei ole mitään sellaista tiedustelutietoa, joka viittaisi Venäjän tai Kiinan pinta-alusten tai sukellusveneiden merkittävään toimintaan Grönlannin ympärillä, vaikka Trumpin väitteiden mukaan saaren ympäristö on täynnä venäläisiä ja kiinalaisia aluksia.

– Ei pidä paikkaansa, että Grönlannin ympärillä olisi paljon Venäjän tai Kiinan toimintaa. Venäjän toimintaa on paljon ja jonkin verran Kiinan toimintaa muualla arktisella alueella, mukaan lukien omat alueemme, mutta Grönlannin ympäristössä itse asiassa varsin vähän, kertoi Norjan ulkoministeri Espen Barth Eide Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelussa.

Saksan varaliittokansleri Lars Klingbeil on keskustellut Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin kanssa lännen mahdollisuuksista päästä käsiksi muun muassa Grönlannin raaka-aineisiin ja luonnonvaroihin.

– Vahvistamme arktisen alueen turvallisuutta yhdessä Nato-liittolaisina, ei toistemme vastustajina, hän totesi The Timesin mukaan saksalaiselle DPA-uutistoimistolle.

Saksan ulkoministeri Johann Wadephul keskusteli uudesta Nato-aloitteesta Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion kanssa. Tiistaina Rubion tapaavat Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen ja Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt pyrkien purkamaan jännitettä Trumpin kanssa.