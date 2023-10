Naton pääsihteeri keskusteli Sauli Niinistön kanssa: Tuemme liittolaisiamme

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoo X-palvelussa keskustelleensa Suomenlahden tilanteesta tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa ”Suomen ja Viron välisen vedenalaisen infrastruktuurin vaurioista”.

– Nato jakaa tietoa ja on valmiina tukemaan liittolaisiaan, joita tämä koskettaa, Stoltenberg toteaa.

Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa ja maiden välisessä tietoliikennekaapelissa on havaittu vaurioita. Kaasuputki jouduttiin sulkemaan viikonloppuna vuodon takia. Valtiojohdon mukaan putken ja kaapelin vauriot ovat todennäköisesti seurausta ulkopuolisesta toiminnasta.

Spoke with President Sauli @niinisto on damage to undersea infrastructure between #Estonia & #Finland. #NATO is sharing information & stands ready to support Allies concerned. @TPKanslia @EstonianGovt

