Naton osaamiskeskus halutaan Suomeen

Varsinais-Suomen Kokoomus tavoittelee Naton osaamiskeskusta Varsinais-Suomeen.

– Varsinais-Suomen Kokoomuksen tavoitteena on tehdä Suomesta puolustusliitto Naton aktiivinen jäsenmaa. Uskomme, että Naton osaamiskeskus Saaristomeren ja Itämeren saariston suojassa palvelisi niin Naton kuin koko Suomen turvallisuustavoitetta parhaiten, järjestö kirjoittaa tiedotteessaan.

Varsinais-Suomen Kokoomus katsoo, että Naton toimintojen sijainti Suomessa Varsinais-Suomessa olisi strategisesti tärkeää.

– Jo olemassa olevien Itämeren osaamiskeskusten Puolassa, Latviassa, Liettuassa ja Virossa lisäksi osaamiskeskus Varsinais-Suomessa tukisi vahvasti Itämeren pohjoista aluetta ja koko Natoa.

Kokoomusjärjestön mukaan osaamiskeskus sopisi Turussa sijaitsevien merivoimien esikunnan ja rannikkolaivaston päätukikohdan yhteyteen.

Järjestö myös katsoo, että Varsinais-Suomella on keskeinen asema Suomen huoltovarmuuden turvaamisessa.

– Maamme huolto tapahtuu meriteitse, joten satamamme muiden maamme läntisten satamien lisäksi on tärkeä liikenneväylä. Lisäksi alueella on infrayhteydet muuhun Suomeen niin pääkaupunkiseudulle kuin pohjoiseen ja sen panostus ruoantuotantoon ja -jalostukseen on merkittävä.