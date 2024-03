Naton koneet hätistävät videolla kaksi hävittäjää Itämereltä

Naton ilmaesikunta on julkaissut X-alustalla videon, jossa kaksi ranskalaista Mirage-hävittäjää saattelee kahta venäläistä Su-30-hävittäjää pois Itämereltä.

– Katso, kuinka kaksi Ranskan Mirage 2000-5:ttä käännytti kaksi Venäjän Su-30-M-konetta Itämeren yllä eilen, ilmaesikunta kirjoittaa X-tilillään.

Päivitys kertoo, että tilanteesta jatkettiin suoraan seuraavalle tehtävälle.

– Heti perään Ranskan lentäjät saivat uuden tehtävän, jossa he käännyttivät niin ikään venäläisen [kuljetuskone] An-72:n, joka lensi kansainvälisessä ilmatilassa Puolan pohjoispuolella.

Puolan yleisradion mukaan kaksi Su-30-hävittäjää havaittiin eilen Latvian rannikon lähistöllä.

Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday

Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U

