Natoa uhkaa autoritääristen maiden liittouma

Autoritääristen maiden liittouma uhkaa nousta länsimaiden vastukseksi, varoittaa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg BBC:n haastattelussa. Stoltenbergin mukaan Venäjä, Iran, Kiina ja Pohjois-Korea ovat lähentyneet entisestään.

Stoltenberg sanoi Naton 75-vuotista taivalta juhlistaneessa haastattelussa myös maailman olevan vaarallisempi, ennalta-arvaamattomampi sekä väkivaltaisempi kuin aiemmin.

Huolta pääsihteerissä herättävät myös Kiinan ja Venäjän lämpenevät suhteet.

– Kiina avittaa Venäjän sotataloutta viemällä maahan puolustusteollisuudelle elintärkeitä osia, ja vastapalveluksena Venäjä kasvattaa taloudellistä riippuvuuttaan Kiinasta, Stoltenberg selittää.

Lisäksi Venäjä tarjoaa teknologioitaan Iranille ja Pohjois-Korealle, vastineeksi ammuksista sekä muista sotatarvikkeista. Stoltenbergin mukaan Naton tulisi tiivistää yhteistyötään puolustusliiton ulkopuolisten maiden, kuten Japanin ja Etelä-Korean kanssa, luodakseen paremman vastuksen autoritääristen maiden nousulle.

Stoltenberg peräänkuuluttaa myös Ukrainalle annettavan, pitkäkestoisen tuen tärkeyttä.

– Vaikka uskoisimme ja toivoisimme sodan loppuvan lähitulevaisuudessa, meidän on tuettava Ukrainaa vuosia rakentaaksemme maahan puolustusjärjestelmän, jolla tulevat aggressiot voidaan estää, Stoltenberg sanoo.

Stoltenberg totesi myös, että Ukrainan on mahdollisesti jouduttava tekemään kompromisseja.

– Loppupeleissä Ukrainan on itse päätettävä, millaisia kompromisseja he ovat valmiita tekemään, mutta meidän on autettava heidät positioon, josta heidän on mahdollista saavuttaa hyväksyttävä neuvottelutulos, Stoltenberg jatkoi.

Stoltenberg kuitenkin korosti, ettei hän kehottanut Ukrainaa välittömiin myönnytyksiin. Stoltenbergin mukaan ’’oikea rauha’’ saavutettaisiin Ukrainan voitokkuudella.

Donald Trumpin mahdollista uudelleenvalintaa Yhdysvaltain presidentiksi Naton pääsihteeri ei kommentoinut. Stoltenberg totesi vain Yhdysvaltojen olevan jatkossakin tärkeä liittolainen riippumatta maan poliittisesta johdosta.