Nato testaa drooneja Venäjän sota- ja varjolaivaston seurantaan

Yhdysvaltalainen Saildrone on ryhmittänyt kourallisen miehittämättömiä pinta-aluksia osaksi Naton Task Force X:ää Itämerellä auttamaan Venäjän varjolaivaston alusten havaitsemisessa ja seurannassa.

Viime vuonna perustettu Task Force X toimii liittokunnan transformaatiojohtoportaan (ACT) alaisuudessa ja pyrkii kiihdyttämään miehittämättömien merijärjestelmien hankintaa, kehittämistä ja integrointia.

Transformaatiojohtoportaan toinen operatiivinen demonstraatio järjestettiin kesäkuussa, kun yli 60:tä amerikkalaista ja ranskalaista miehittämätöntä järjestelmää stressitestattiin arvioitaessa niiden tehokkuutta Itämeren olosuhteissa. Niiden joukossa oli neljä Voyageria, Saildronen kymmenmetrisiä meridrooneja, jotka toimivat sekä Suomenlahdella että läntisellä Itämerellä. Ympäristöllisinä haasteina drooneilla oli jatkuva navigointi kovissa tuulissa ja jopa yli kahden metrin korkuisessa aallokossa.

Yhtiön tiedotteen mukaan Voyagerit havaitsivat ja seurasivat päivittäin satoja aluksia ja tunnistivat onnistuneesti harjoituksen ”punaiset voimat” sekä alueen todelliset pimeät alukset, mukaan lukien Venäjän varjolaivaston ja merivoimien alukset.

Brookings-ajatushautomon raportin mukaan Venäjä on tasaisesti kasvattanut varjolaivastonsa öljytankkerien määrää vuodesta 2022 lähtien. Niistä 40 prosenttia on ostettu EU:sta. Viimeisenä kolmena vuonna Venäjä on lisännyt varjolaivaston kokoa keskimäärin seitsemällä aluksella kuukaudessa. Nyt laivaston koko on 343 alusta.

Samanlainen droonien testi järjestettiin helmikuussa lähellä Tanskan aluevesiä. Siinä miehitetyt ja miehittämättömät alukset integroitiin osaksi kovapanosammuntoja ja taktisia manööverejä.