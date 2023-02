Nato mainostaa omaa Top Gun -kouluaan – ”On haluttava voittaa”

Puolustusliitto Nato mainostaa sosiaalisessa mediassa (jutun alla) hävittäjälentäjäkouluaan Kaakkois-Espanjassa sijaitsevassa Albacetessa.

Täällä Naton parhaat hävittäjälentäjät laitetaan koetukselle ja heidän taitonsa testataan.

– Tervetuloa Naton ”Top Gun -kouluun”, puolustusliitto toteaa Twitterissä.

Mainoksessa viitataan legendaariseen Top Gun -elokuvaan, joka kertoo USA:n laivaston hävittäjälentäjistä.

Osallistujat koulutetaan suunnittelemaan erilaisia tehtäviä ja varautumaan erilaisiin skenaarioihin. Harjoituslentojen jälkeen tehtävät puretaan ja käydään läpi yhdessä.

Tarkoituksena on tutustuttaa eri maiden lentäjiä toisiinsa, jotta he voivat suorittaa tehokkaasti taistelutehtäviä yhdessä.

– Lentäjät eri puolilta puolustusliittoa oppivat suorittamaan monikansallisia tehtäviä ja suojelemaan paremmin Nato-liittolaisia, videolla kerrotaan.

Ranskan ilmavoimien majuri Quentinin mukaan hyvissä hävittäjälentäjissä korostuu nöyryys ja voitontahto.

– Meidän on oltava voittajahenkisiä, koska kohtaamme haasteita. Jos et halua voittaa, et tietenkään selviä (tilanteista), hän sanoo.

The skies above Albacete, Spain 🇪🇸 roar with jet noise as #NATO’s best fighter pilots are put to the test

Welcome to NATO's 'Top Gun' school pic.twitter.com/dOUbohH6fS

— NATO (@NATO) February 16, 2023