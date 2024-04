Nato-liittolaisten mekanisoidut joukot harjoittelevat Suomessa

Panssariprikaati johtaa Maavoimien mekanisoidun Arrow 24 -harjoituksen Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella Niinisalossa 26.4.-14.5.

Harjoitukseen osallistuu noin 2600 henkilöä, joista suurin osa on varusmiehiä ja noin 300 kansainvälisiä joukkoja.

Harjoitukseen osallistuu henkilökuntaa ja varusmiehiä Panssariprikaatista, Karjalan prikaatista, Utin Jääkärirykmentistä, Jääkäriprikaatista, Porin prikaatista, Maasotakoululta, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta ja 2. Logistiikkarykmentistä. Harjoitukseen liittyy Maavoimien ilmailutoimintaa. Lisäksi harjoitukseen osallistuu liittolaisia Britanniasta, Latviasta ja Virosta.

Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa mekanisoitujen joukkojen yhteistoimintaa ja yhteensopivuutta liittolaisten kanssa sekä kehittää kykyä kansainvälisen avun vastaanottoon ja isäntämaatuen antamiseen. Lisäksi tarkoituksena on kehittää Puolustusvoimien yhteistä tulenkäyttöä.

Harjoituksen johtaa Panssariprikaatin komentaja, eversti Juhana Skyttä.

–Maavoimien mekanisoidut harjoitukset kouluttavat ja harjoittavat mekanisoituja joukkoja yksilö- ja joukkotasolla sekä varusmiesten että henkilökunnan osalta. Liittolaisten osallistuminen kehittää yhteistoimintakykyä eri kansallisuuksista koostuvien joukkojen välillä ja tuo harjoitukseen kansainvälisen toimintaympäristön. Samalla harjoitus toimii osallistuvien suomalaisten varusmiesten tärkeimpänä ampumaharjoituksena, eversti Skyttä kertoo tiedotteessa.

Harjoituksessa mekanisoidut joukot harjoittelevat erityisesti taisteluosaston hyökkäys- ja viivytystaistelua. Toiminta vaatii eri aselajeilta sujuvaa yhteistoimintaa.

–Jotta toiminta pataljoonan ja taisteluosaston viitekehyksessä onnistuu, on eri aselajien välisen yhteistoiminnan oltava mutkatonta niin kansallisesti, kuin kansainvälisestikin. Huollon ja tukevien joukkojen toiminnan on sujuttava saumattomasti. Lisäksi joukkojen on kyettävä yhteistoimintaan ilmatuen kanssa, jota tässä harjoituksessa edustaa muun muassa brittien AH-64E Apache-taisteluhelikopteriosasto, eversti Skyttä sanoo.

Britanniasta harjoitukseen osallistuu noin 200 henkilön vahvuinen harjoitusjoukko, jonka pääkalustoa harjoituksessa ovat AH-64E Apache-taisteluhelikopterit, AW159 Wildcat -monikäyttöhelikopterit ja CH-47 Chinook-kuljetushelikopterit.

Latvian joukkojen pääkalustoa harjoituksessa ovat Scimitar -rynnäkköpanssarivaunut ja Spartan -miehistönkuljetusvaunut, joukkojen henkilövahvuuden ollessa noin 95.

Virosta harjoitukseen osallistuu noin 45 henkilön joukko pääkalustonaan CV9035 -rynnäkköpanssarivaunut.