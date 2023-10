Nato-komentajan mukaan hyökkääjä ei saisi tuumaakaan alueestamme

Puolustusliitto Nato hyväksyi heinäkuussa Vilnan huippukokouksessa uudet puolustussuunnitelmat.

– Valmistaudumme kasvavaan uhkaan, jota Venäjältä voidaan odottaa, kertoo Naton monikansallisten joukkojen komentaja, kenraali Jürgen-Joachim von Sandrart Viron yleisradio ERR:lle.

– Uusi ulottuvuus on se, että valitettavasti tilanne on kehittynyt niin, ettemme puhu yhteisestä operaatiosta Afganistanissa, Irakissa tai Pohjois-Afrikassa. Nyt koko maarajamme on vaarassa. Meillä on vastustaja, joka on valmis käyttämään sotilaallista voimaa poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se tarkoittaa, että meidän on lisättävä tietyissä rajoissa ponnistelujamme, jotta meillä on yhteinen ennaltaehkäisevä puolustus. Sitä varten, että se on valmis puolustamaan alueemme jokaista tuumaa, von Sandrart sanoo.

– Olen saksalainen kenraali. Minulle Viro on kentällä kuin kotimaani. Kun sanon meidän (alueemme), tarkoitan myös Viroa, Latviaa, Liettuaa, Puolaa ja muita maita.

Hänen mukaansa hyökkääjä ei saisi tuumaakaan Naton jäsenmaiden alueista.

– Koska olemme puolustusliitto, heikkoutemme on se, että aluksi taistelu on meidän maaperällämme, kenraali toteaa.

– Meidän on muutettava tämä heikkous eduksi. Tämä on aluettamme, meidän on valmisteltava se siten, että saamme hyödynnettyä sen, että tunnemme sen jokaisen tuuman. Meillä on selkeä käsitys siitä, kuinka estoliike suoritetaan. Vaikka vihollinen valloittaisi tuuman, työnnämme heidät takaisin ennen kuin viemme sodan heidän luokseen.

Saksalaiskenraali korostaa myös yhteiskuntien kestokyvyn merkitystä, jos Naton alueelle hyökättäisiin.

– Toiseksi meidän on ymmärrettävä, että tätä huolta ei voida jättää vain armeijan ratkaistavaksi. Ei ole väliä, kuinka paljon panssarivaunuja, tykistöä, merimiinoja tai ilmapuolustusta meillä on. Lopulta vahvuutemme on se, että koko yhteiskunta on valmis puolustautumaan. Tämä ei ole armeijan vaan koko yhteiskunnan ponnistelu. Meidän on valmisteltava infrastruktuuria, ihmisten on oltava henkisesti valmistautuneita ja yhteiskunnan pitää olla kestävä. Sairaaloiden ja logististen yhteyksien on varauduttava pahimpaan tilanteeseen, hän sanoo.