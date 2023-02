Nato-hävittäjät lähetettiin pysäyttämään Venäjän ohjusta

Kaksi Naton ilmavalvontatehtävässä toimivaa romanialaishävittäjää lähetettiin valmiuteen pysäyttämään Romanian ilmatilaa lähestyneen venäläisen risteilyohjuksen.

Asiasta kertoo Romanian puolustusministeriöön viittava Financial Times.

Romanian modernisoidut neuvostoaikaiset Mig-21 LanceR -koneet olivat ilmassa valmiudessa parin minuutin ajan kunnes vaaran katsottiin olevan ohi.

Romanian puolustusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että koneet olivat suorittamassa harjoitustehtävää, kun ne päätettiin hälyttää kohti ohjusta ”reagointivaihtoehtojen lisäämiseksi”.

Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi kertoi perjantaina kahden Venäjän Kalibr-risteilyohjuksen käyneen ensin Moldovan ja sitten Romanian ilmatilassa Venäjän ohjushyökkäyksen aikana.

Nato-jäsen Romania tiedotti kuitenkin myöhemmin, että sen asevoimat oli seurannut Mustaltamereltä ammuttua ohjusta, joka ei missään vaiheessa tullut maan ilmatilaan. Sen kerrotaan käyneen lähimmillään 35 kilometrin päässä Romanian alueesta.

The Ukrainian Air Force says Russia launched 6 Kalibr cruise missiles, up to 35 S-300 missiles, 7 Shahed/ Geran-2 UAVs, and cruise missiles from Tu-95MS bombers. Ukraine also claims that two Kalibr missiles crossed into Romanian and Moldovan air space.https://t.co/9segj9Ilzv pic.twitter.com/6hSrD3rrEd

— Rob Lee (@RALee85) February 10, 2023