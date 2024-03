Nato-amiraali Kiovassa: Olemme valmiita puolustautumaan Venäjää vastaan

Naton sotilaskomitean puheenjohtaja amiraali Rob Bauer on vieraillut ensimmäistä kertaa Ukrainassa. Armija Informin haastattelussa hän vahvisti Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin sanat, että Ukrainassa ei ole Nato-joukkoja eikä puolustusliitolla ole suunnitelmia lähettää joukkoja sinne.

Mutta hän lisäsi, että jos yksittäinen maa päättää lähettää Ukrainaan joukkojaan, sen täytyy ymmärtää, että päätöksellä on yhteys koko puolustusliittoon.

– Olemme luvanneet auttaa toisiamme, jos joku joutuu hankalaan tilanteeseen. Siksi [joukkojen lähettämispäätöstä suunnittelevan maan] täytyy neuvotella Nato-kumppaniensa kanssa ennen tällaista ratkaisua, Bauer selvensi.

Hän kertoi sekä Naton että sen yksittäisten jäsenmaiden parhaillaan tutkivan Ukrainan asevoimien Mustanmeren operaatioita, joilla Venäjän laivasto työnnettiin pois Sevastopolista toiselle puolelle Krimin niemimaata ilman omaa laivastoa ja pelkillä drooneilla.

Bauer kertoi uskovansa, että drooneilla on jatkossakin merkittävä rooli, eikä pelkästään merellä vaan myös maalla, ja että niiden rooli osana ohjushyökkäyksiä kasvaa. Seuraavaksi tärkeäksi askeleeksi hän arvelee tekoälyn liittämistä drooneihin, mikä mahdollistaa niiden aiempaa vielä älykkäämmän käytön.

Yksi tärkeä kysymys on, pystytäänkö drooneja käyttämään valtamerillä yhtä tehokkaasti kuin Mustallamerellä. Bauerin mukaan se ei ole mahdotonta, mutta varmasti erilaista. Nato-maiden merivoimien täytyy päättää, miten paljon perinteisten alusten määrä muuttuu droonien myötä, koska laivastoa täytyy myös pystyä suojelemaan drooniuhalta.

Bauer uskoo, että F-16-hävittäjillä on vaikutusta sotaan, mutta että tilanteella on kaksi puolta, koska venäläiset myös valmistautuvat hävittäjien saapumiseen. Hän korosti, että F-16-koneet ovat erilaisia kuin Ukrainan nykyiset koneet, eikä pelkästään käyttötapansa suhteen vaan myös huollon. Esimerkiksi osia täytyy vaihtaa tiettyjen lentotuntimäärien mukaan eikä vasta sitten, kun ne ovat lakanneet toimimasta. Koska sodassa lennetään paljon, tarvitaan myös osia paljon. Logistiikan ja varaosaketjujen täytyy olla kunnossa alusta asti.

Aseiden Ukrainaan lähettämisen suhteen Nato ei voi pakottaa jäsenmaitaan. Kun puhutaan Saksasta ja Taurus-ohjuksista, täytyy Bauerin mukaan muistaa, että Saksa on lähettänyt Ukrainalle toiseksi eniten sotilasapua. Hän sanoo ymmärtävänsä, että Ukraina haluaa aseita enemmän ja nopeammin, mikä on loogista sodan olosuhteissa, mutta niitä lähettävät itsenäiset ja riippumattomat valtiot. On kyse niiden päätöksistä ja niiden asejärjestelmistä, jotka lähetetään tai ollaan lähettämättä niiden omista syistä.

Kysymykseen, onko Nato valmis puolustautumaan Venäjää vastaan, Bauer vastaa ”ehdottomasti kyllä”. Hänen mukaansa on tehtävämme olla valmiina. Jos se tapahtuisi tänään, taistelisimme sillä, mitä meillä on.

– On aina kyse yhdistelmästä olla valmistautunut tänään ja samalla parantaa mahdollisuuksia tulevaisuutta varten, hän tiivisti.

Bauer kertoo Naton muuttaneen ja vahvistaneen itäisen sivustansa asemia merkittävästi. Natolla on siellä kahdeksan taistelujoukkoa, jotka on yhdistettävissä prikaatiksi. Se riittää hänen mukaansa toistaiseksi.

Hän kuitenkin lisää, että Venäjä on myös avaruudessa, kyberavaruudessa, arktisella alueella, Länsi-Atlantilla, Afrikassa, Välimerellä ja Mustallamerellä, joten olisi tyhmää keskittyä vain itäiseen sivustaan. Nato valvoo heidän toimintaansa kaikkialla ja reagoi, jos on tarpeen.