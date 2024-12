Nämä virheet pilaavat uudenvuodenlupauksen

Vuoden vaihtuessa monilla on tapana tehdä uudenvuodenlupauksia niin itselleen kuin muille. Kenties se liittyy uuden liikuntaharrastuksen aloittamiseen, terveellisempiin elämäntapoihin tai laihduttamiseen. Tai jostain paheesta luopumiseen kuten tupakoinnin tai karkin syönnin lopettamiseen.

Ennen uudenvuodenlupausten tekemistä on kuitenkin hyvä pysähtyä pohtimaan tiettyjä asioita. Myös lupausten kanssa on oltava realistinen. Älä siis lupaa mitään sellaista, jota todennäköisesti et pysty pitämään.

Psykologi Outi Olanin mukaan kannattaa muistaa, että kaikki pysyvä muutos tapahtuu pienin askelin.

– Ei kannata luvata itselleen, että koko elämä muuttuu yhdessä yössä. Muuten joutuu ehkä jo tammikuun toinen päivä pettymään, kun ei olekaan voinut pitää kaikesta lupaamastaan kiinni, Olani toteaa Verkkouutisille.

Tyypillinen virhe uudenvuodenlupausten kanssa onkin se, että on luvattu liikoja tai arvioitu, että uudet rutiinit kyettäisiin ottamaan yhdessä yössä käyttöön.

– Joskus taas lupaus saattaa olla niin epämääräinen, että on vaikea itsekään arvioida, onko oikeastaan mikään muuttunut vuoden aikana.

Tyypillinen uudenvuodenlupaus on uuden liikuntaharrastuksen aloittaminen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Sellaiset lupaukset, jossa kovasti kielletään itseltä asioita eivät Olanin mukaan myöskään aina ole toimivimpia.

– Joskus voi olla parempi lisätä elämään jotain hyvää kuin rajoittaa ja kieltää itseltään asioita kokonaan. Poikkeuksena toki esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen, joka on usein tehokkainta ”kerrasta poikki” -tyylillä.

Jotta ihminen voi pitää lupauksistaan kiinni, niiden kannattaakin olla sellaisia, joista pystyy pitämään kiinni kohtuuttoman suuria ponnisteluja.

– On tärkeää olla itselleen rehellinen ja arvioida millaisiin tavoitteisiin pystyy sitoutumaan niin että kasvussa ja kehityksessä säilyy ilo ja motivaatio, Olani vinkkaa.

– Jos on aiemmin ollut vaikka hankaluutta rajojen asettamisen kanssa, voi luvata itselleen harjoitella ei:n sanomista huomaamalla ensin tilanteita, joissa omille rajoille olisi tarvetta. Siitä voi pikku hiljaa uskaltautua kieltäytymään kirjallisesti ja kun on kerääntynyt tarpeeksi rohkeutta niin kasvokkain, Olani kertoo konkreettisena esimerkkinä.

Hänen mukaansa olisi liikaa vaadittu, että tällainen uusi taito olisi valmiina olemassa tammikuun ensimmäinen päivä.

Lupauksia tehdessä kannattaa muistaa, että kaikki ei muutu hetkessä. Huolimatta siitä, vaikka kalenterin vuosiluku vaihtuukin. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Mitkä sitten voisivat olla realistisia uudenvuodenlupauksia, jotka on helppo pitää? Olanin mukaan psykologin näkökulmasta sellaisia ovat kaikki itsensäkehittämiseen ja itsetuntemukseen liittyvät asiat, jotka tuovat hyvää oloa ja auttavat kukoistamaan.

– Voi etsiä vastauksia kysymykseen kuka minä olen ja mitä elämältä haluan, ja alkaa toimia enemmän tämän vision saattelemana. On tärkeää, että lupaus on itselle aidosti merkityksellinen, eikä muiden odotusten mukainen.

Uudenvuodenlupauksia tehdessä kannattaa pitää mielessä sekin, että lupaus ei saa olla liian suuri tai ehdoton.

– Jos vaikka olen luvannut olla syömättä karkkia koko vuonna ja jo tammikuussa repsahdan, voi tuntua siltä, että koko lupaus on jo pilalla, joten loppuvuodella ei ole mitään väliä, Olani kertoo esimerkkinä.

Jos taas on luvannut itselleen terveellisempiä elintapoja, Olanin mukaan on hyvä tarkentaa, millaisista asioista nämä uudet elintavat koostuvat.

– Voi vaikka aloittaa uuden pienen rutiinin ja pitää jääkaapissa porkkanoita sitruunavedessä. Helmikuussa voi päättää alkaa kävellä osan matkaa töihin ja maaliskuussa pitää vesikannua työpisteellä. Jos huhtikuussa koko terveysprojekti unohtuu, siihen voi taas palata toukokuussa hyvillä mielin.